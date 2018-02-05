Вручение премии "Золотая Маска" состоится в День театра

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вручение национальной театральной премии " Золотая Маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России" будет вручаться 27 марта в Международный День театра в ГАБТе. Об этом сообщила в понедельник гендиректор " Золотой Маски" Мария Ревякина в передаче "В главной роли" на телеканале " Культура".

"По решению председателя СТД (Союза театральных деятелей) Александра Калягина в этом году премия "Золотая Маска" будет вручаться не на общем закрытии фестиваля, которое состоится 15 апреля, а отдельно 27 марта в День театра в Большом театре", — сказала Ревякина.

По словам гендиректора, это даст возможность подробно рассказать о каждом из лауреатов премии — выдающихся деятелях российского театра.