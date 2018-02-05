Путин поручил разработать концепцию закона "О культуре" до 15 марта

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта разработать концепцию закона "О культуре", а также до 15 августа учредить международный конкурс имени С.В. Рахманинова, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 21 декабря 2017 года.

"Администрации президента Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по культуре и искусству разработать и представить концепции проектов федеральных законов "О культуре" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона "О культуре". Срок — 15 марта 2018 года", — говорится в документе.

Также на основе указанных концепций необходим обеспечить разработку проектов федеральных законов до 1 июля. Кроме того, до 15 марта необходимо представить проект ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также предложения об уточнении порядка присвоения почетных званий творческим работникам и деятелям культуры и искусства.

Администрации также поручено до 15 марта предусмотреть проведение в текущем году заседания Государственного совета или его президиума по вопросам сохранения и развития традиционной народной культуры.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с представителями кинематографического сообщества и представить предложения, касающиеся внедрения новых механизмов финансовой поддержки отечественной кинематографии, в том числе за счет средств внебюджетных источников, в целях развития региональных продюсерских центров и проката национальных фильмов", — подчеркивается в документе.

Также правительству поручено до 15 августа учредить международный конкурс имени С.В. Рахманинова, который будет проводиться среди дирижеров, пианистов и композиторов, и предусмотреть ежегодное выделение с 2018 года бюджетных ассигнований в размере 700 миллионов рублей на создание театральных детских постановок.