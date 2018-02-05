Акунин стал претендентом на европейскую литературную премию

ЛОНДОН, 5 фев – РИА Новости, Мария Табак. Писатели Борис Акунин и Орхан Памук вошли в шортлист претендентов на впервые присуждающуюся в этом году литературную премию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Премия будет поровну поделена между автором победившего произведения и его переводчиком.
"Таким образом, премия прославляет искусство перевода, равно как и невероятное богатство, глубину и разнообразие искусства и истории стран, в которые инвестирует банк", — отмечается в сообщении.
Также в короткий список премии ЕБРР вошли "Белладонна" хорватской писательницы Даши Дрндич, "Убежище предателя" албанца Исмаила Кадаре, "Стамбул Стамбул" турецкого писателя Бурхана Сонмеза и "Мариам: хранительница историй" ливанской писательницы Алавьи Собх, а также роман нобелевского лауреата, турецкого писателя Орхана Памука "Женщина с рыжими волосами".
Трое финалистов будут названы в начале марта 2018 года, писатели, занявшие второе и третье места, и переводчики их романов получат по тысяче евро.