МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Подведены итоги VIII Международного конкурса альтистов Юрия Башмета, первую премию получила Каролина Эррера (Россия-Германия), сообщила пресс-служба конкурса.

Вторая премия досталась Александру Татаринову (Россия) и Павлу Романенко (Казахстан), третье место в этом году не присуждалось.

Татаринов также получил специальный приз "За лучшее исполнение произведения русского автора" и приз от "Башмет-центра" "Carte Blance concerto".

"Работы было много, ведь надо было взвешивать качество инструментального и музыкального мышления. У меня была цель уйти от узкой альтовости. И сейчас мы строго оцениваем качество ансамблевой игры с другими инструментами", — цитирует пресс-служба слова председателя жюри и основателя конкурса Башмета.

Специальный приз имени Олега Кагана "За лучшее исполнение Концертной симфонии В. А. Моцарта" получил Камерный ансамбль "Солисты Москвы". Специальный приз "За лучший ансамбль" получили Павел Романенко (Казахстан), Евгений Румянцев (Россия), Андрей Скрипкин (Россия).

Приз "За высокий профессионализм" от президента конкурса Башмета получили Наталья Никитенко, Елена Никитенко, Денис Власенко. Специальный приз "Лучшему (концертмейстеру)" вручили дочери маэстро Ксении Башмет.

В состав жюри также вошли профессор МГК им. Чайковского Александр Бондурянский, председатель экспертного совета Московской филармонии Евгений Баранкин, композитор Атсухико Гондаи (Япония), профессор Парижской консерватории Ролло Ковак (Франция), альтист и композитор Гарт Нокс (Ирландия-Великобритания), почетный профессор Высшей Музыкальной школы Цюриха Лоуренс Пауэр (Великобритания) и другие известные музыканты.

Международный конкурс альтистов Юрия Башмета впервые прошел в 1993 году. Предыдущий, VII конкурс состоялся в 2013 году в Москве. Призовой фонд конкурса в этом году составил более 50 тысяч евро.