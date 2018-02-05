Федосеев и Большой симфонический оркестр выступят в Германии и Австрии

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева начинает гастроли в Германии и Австрии.

Концерты пройдут в Регенсбурге, Мюнхене, Зальцбурге и Вене. В программе произведения русских композиторов — Михаила Глинки, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева.

Откроются гастроли выступлениями в Регенсбурге на сцене Audimax der Universitat 5 февраля, а на следующий день пройдут в Мюнхене на сцене Herkulessaal. С 7 по 9 февраля оркестр и Федосеев дадут три концерта в зальцбургском Большом фестивальном зале. С оркестром в качестве солистов выступят молодой виртуоз пианист Александр Малофеев и давний друг Большого симфонического оркестра, лауреат конкурсов в России, США, Италии, Португалии и Британии Андрей Коробейников.

"В Европе художественная и человеческая репутация Владимира Ивановича Федосеева колоссальна, безупречна и неразрывно связана с Россией. Маэстро постоянно включает в свои программы известную и незаслуженно забытую великую музыку русских композиторов, благодаря чему у многих зарубежных слушателей русская музыка находится в прочной связи с его именем и исполнением", — сказал накануне гастролей Коробейников.

По словам пианиста, Федосеев создал уникальный стиль и узнаваемое во всем музыкальном мире сразу с нескольких тактов звучание своего оркестра. "И это ставит маэстро на одну планку с самыми великими дирижерами в истории", — сказал Коробейников.

Завершится гастрольный тур 10 февраля выступлением в Венском Концертхаусе, где вместе с Большим симфоническим оркестром и Федосеевым примут участие Московский синодальный хор и солистка Елена Евсеева. Концерт пройдет под патронатом архиепископа Венского кардинала Кристофа Шёнборна и будет посвящен второй годовщине исторической встречи папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, состоявшейся в 2016 году.

Наряду с увертюрой к опере Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", фрагментами "Всенощного бдения" Рахманинова и "Симфонией псалмов" Стравинского прозвучат два произведения для хора и оркестра митрополита Илариона (Алфеева) — "Песнь восхождения" и Stabat Mater.