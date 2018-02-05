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Культура

Гергиев и симфонический оркестр "Мариинки" отправятся в гастроли по Европе

10:5805.02.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкХудожественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Архивное фотоХудожественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Симфонический оркестр петербургского Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева начинает гастрольный тур по Европе, где даст 12 концертов в городах Австрии, Германии, Испании и Италии.

Выступления пройдут с 5 по 17 февраля.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. 3 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр выступят в Европе
Европейские гастроли маэстро Гергиев и симфонический оркестр "Мариинки" откроют в Австрии, где 5 февраля дадут концерт на сцене Брукнерхауса. В программе прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Дебюсси, четыре симфонические медитации "Вознесение" Мессиана и Симфония №4 Шостаковича.

Далее выступления в Германии, где Гергиев и оркестр путешествуют с 6 по 11 февраля. Концерты пройдут в Штутгарте, Нюрнберге и, Фрайбурге. В эти три вечера будут исполнены прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна", Симфония №5 и №6 Чайковского, Третий концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова. Солирует известный пианист Денис Мацуев.

Затем Гергиев и его оркестр выступят 10 февраля в большом зале Эльбской филармонии в Гамбурге, где при участии солистов оперной труппы и хора Мариинского театра будет представлена опера Чайковского "Иоланта" в концертном исполнении. Немецкая часть гастролей завершится концертом во франкфуртской Альте-опер, где вновь прозвучат сочинения Дебюсси, Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром №3 Прокофьева. Солист — Алексей Володин.

Оркестр Мариинского театра. Архивное фото
© Фото : В. Барановский / предоставлено Государственным академическим Мариинским театром
Оркестр Мариинского театра открыл в Италии фестиваль "Русские сезоны"
С 12 по 16 февраля Гергиев и оркестр дадут концерты в пяти городах Испании — Памплоне, Мадриде, Барселоне, Валенсии и Аликанте. В программе сочинения Малера, Прокофьева, Брамса и Шостаковича. В заключительном концерте в Аликанте на сцене концертного зала прозвучат Симфония в трех движениях Стравинского, "Картинки с выставки" Мусоргского и Концерт для фортепиано с оркестром №3 Прокофьева. Солист — Сергей Редькин.

Завершатся гастроли в итальянском Турине. В концертном зале Джанни Аньелли прозвучат сюита из оперы "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова, "Волшебное озеро" Лядова, "Симфонические танцы" и Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова. Солистка — Вера Непомнящая.

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