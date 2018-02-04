В Испании выбрали лучший национальный фильм 2017 года

МАДРИД, 4 фев – РИА Новости. Премию "Гойя" — высшую награду Академии искусств и кинематографии Испании — за 2017 год в категории лучший фильм получила "Книжная лавка" режиссера Исабель Койшет.
Исабель Койшет также была удостоена премии за лучшую режиссерскую работу. Она уже несколько раз получала бюст Гойи — в том числе как лучший режиссер за фильм "Тайная жизнь слов" в 2006 году, этот фильм тогда был признан лучшим фильмом года.
Наибольшее количество премий – десять – получил "Гигант" (Handia), историческая драма баскских режиссеров Айтора Арреги и Хона Гараньо (оригинальный язык фильма – баскский), основанная на реальных событиях. Микель Жоакин Элейсеки Артеага, известный как "гигант из Альсо", жил в середине позапрошлого века, его рост был 2,27 м, он весил 212 кг, а размер его ноги был 36 см. "Самый высокий человек в мире" объехал половину Европы, его принимали королева Испании Изабелла Вторая, королева Португалии Мария Вторая, король Франции Луи-Филипп, королева Великобритании Виктория.
Лучшим актером стал Хавьер Гутьеррес, сыгравший главную роль в фильме "Автор" (режиссер Мануэль Мартин Куэнка), лучшей актрисой – Наталия Поса за фильм "Не умею говорить "прощай" (режиссер Лино Эскалера).
Почетная премия (премия "Гойя" за заслуги) была присуждена знаменитой испанской актрисе Марисе Паредес, которая снялась более чем в семидесяти фильмах, в том числе в Испании, Франции и Италии. Широкой публике она наиболее известна по фильмам Педро Альмодовара – "Нескромное обаяние порока" (1983), "Высокие каблуки" (1991), "Цветок моей тайны" (1995), "Все о моей матери" (1999), "Поговори с ней" (2002), "Кожа, в которой я живу" (2011).
Премия "Гойя" вручается ежегодно в 28 номинациях Испанской академией кинематографических искусств с 1987 года. Приз — бронзовый бюст художника Франсиско Гойи.