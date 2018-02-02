В бундестаге показали фрагмент российского фильма "Собибор"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В немецком бундестаге показали фрагмент фильма Константина Хабенского "Собибор" в рамках специального мероприятия, посвященного восстанию в нацистском лагере Собибор, сообщили в пресс-службе фильма.

Эта картина – режиссерский дебют Хабенского. Он также сыграл в ней главную роль — советского офицера Александра Печерского, возглавившего единственное в истории успешное восстание в нацистских лагерях.

Ранее в понедельник фрагмент фильма был публично представлен президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, посетившим в Москве открытие выставки "Собибор: победившие смерть".

Собибор — нацистский концлагерь в Польше, где было убито около 250 тысяч евреев. Действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. В этом году 14 октября отмечается 75-летие восстания. 12 января в Киеве скончался последний из организаторов восстания Аркадий Вайспапир, ему было 96 лет.