Глава СПЧ о картине Ложкина: экстремизм можно найти во всем

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов на пресс-конференции по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 1 ноября 2017

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов на пресс-конференции по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 1 ноября 2017

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Если вырывать произведение из контекста, экстремизм можно найти во всем, даже в Евангелии, заявил глава президентского Совета по гражданскому обществу и правам человека Михаил Федотов, комментируя признание экстремистской картины Васи Ложкина.

Октябрьский суд Новосибирска в 2016 году признал экстремистской картину "Великая прекрасная Россия" художника Алексея Куделина, известного под псевдонимом Вася Ложкин. Картина была признана экстремистской наряду с другими материалами, которые разместил в интернете Роман Быков. Правообладатель картины, московский предприниматель Алексей Ходорковский, обжаловал решение суда.

"Сейчас, например, мы занимаемся историей с одним произведением изобразительного искусства. В полном смысле слова это произведение изобразительного искусства, которое районный суд в Новосибирской области признал экстремистским материалом, фотоматериалом экстремистского характера. Это не фотоматериал, во-первых, а произведение изобразительного искусства", — сказал Федотов журналистам в пятницу.

Глава СПЧ назвал картину Ложкина очень интересным и "чисто сатирическим" произведением, отметив, что его нельзя вырывать из творческого контекста автора точно так же, как нельзя вырывать фразу из произведения. В качестве примера Федотов привел слова из Евангелия — "Не мир я принес, но меч".

"Ну что это? Призыв к экстремизму? Пропаганда войны? Что это?… Мы же понимаем, что Евангелие нельзя отнести к экстремистским материалам. Тут точно так же и картина Васи Ложкина — нельзя отнести к экстремистским материалам. Хотя она может быть использована в экстремистских (целях)… Да все что угодно может быть использовано", — подытожил глава СПЧ.