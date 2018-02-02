Красноярскому театру оперы и балета официально присвоили имя Хворостовского

Государственный театр оперы и балета в Красноярске. Архивное фото

Государственный театр оперы и балета в Красноярске. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. Красноярскому театру оперы и балета, где начинал карьеру прославленный баритон Дмитрий Хворостовский, официально присвоено имя певца, сообщила журналистам и.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.

Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином Красноярска и Красноярского края.

"Мы официально присваиваем имя нашего прославленного земляка Дмитрия Александровича Хворостовского театру оперы и балета. В устав внесены изменения и документы сейчас находятся на регистрации", — сказала Мироненко.

Она отметила, что на следующей неделе будут объявлены конкурсы на создание памятника близ Института искусств, где учился Хворостовский, и двух мемориальных досок на доме и училище, где жил и учился певец. Ранее о своем желании носить имя Хворостовского заявлял Институт искусств, который закончил Хворостовский.

В Красноярске 3 февраля открывается IX Международный фестиваль "Парад звезд в Оперном. Русская опера. Дмитрию Хворостовскому посвящается". Фестиваль пройдет в Красноярском театре оперы и балета с 3 февраля по 28 марта. В течение двух месяцев на сцену театра выйдут около 30 певцов и дирижеров — звезд мировой оперной сцены из ведущих театров Италии, Франции, Финляндии, Бельгии, Австрии, Словакии, Сербии, Мексики, Литвы, Латвии и России.