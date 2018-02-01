Nintendo и Illumination Entertainment снимут фильм о Супер Марио

ТОКИО, 1 фев — РИА Новости. Японский производитель видеоигр компания Nintendo Co., Ltd. при сотрудничестве с Illumination Entertainment намерена снять фильм, посвященный культовому герою Супер Марио, говорится в официальном пресс-релизе компании.

К настоящему времени известно, что фильм будут продюсировать главный исполнительный директор Illumination Entertainment Кристофер Меледандри, известный по анимационным фильмам "Ледниковый период" и "Гадкий Я", и главный управляющий директор Nintendo — создатель серий Mario, Donkey Kong и других, Сигэру Миямото.

Разработка и создание фильма будет финансироваться самой компанией Nintendo при поддержке Universal Pictures. За прокат анимационного фильма в кинотеатрах мира будет отвечать Universal Pictures.

"С помощью этого проекта и используя интеллектуальную собственность Nintendo, в том числе отличные от игр виды собственности, компания продолжит свои усилия дарить улыбки людям по всему миру как можно чаще", — подчеркивается в документе.

В августе 2016 года образ героя видеоигр Супер Марио был использован премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который появился на церемонии закрытия летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро из трубы в характерном сине-красном костюме.