МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Советский режиссер анимационных фильмов Анатолий Резников ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом РИА Новости сообщила журналист Сусанна Альперина.

"Мне позвонили друзья из Германии, которые близко дружат с семьей Резникова. Они сообщили, что его сегодня утром не стало", — сказала Альперина.

По предварительным данным, мультипликатор умер в среду примерно в 11:00 (мск) в немецком городе Золинген. Причина смерти не уточняется.

Резников окончил Тбилисское училище живописи, после чего начал работать в Центральной студии документальных фильмов в Москве. В середине 1960-х увлекся созданием анимации и начал осваивать азы рисованной мультипликации.

Свои первые картины он создал на базе творческого объединения "Экран". В 1985 году Резников стал лауреатом Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.

Известность ему принесли мультфильмы "Раз ковбой, два ковбой" и серия анимационных картин про кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта.