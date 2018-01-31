"Нелюбовь" выдвинули на французскую кинопремию "Сезар"

ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выдвинут на получение национальной французской кинопремии "Сезар" в номинации "Лучший зарубежный фильм".

Вместе с ним в список претендентов вошли такие ленты, как "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Ла-Ла-Ленд" Дэмьена Шазелла и еще четыре картины.

Номинантов кинопремии "Сезар" (Cesar), ежегодно вручаемой Французской академией кинематографических искусств и техники (Acadеmie des arts et techniques du cinеma), назвали на торжественной церемонии, которая прошла в среду в ресторане Le Fouquet's в Париже.

Трансляция церемонии велась в прямом эфире в аккаунте Академии в сети Facebook.

Ранее сообщалось, что испанская киноактриса Пенелопа Крус получит получит "Почетного Сезара" в ходе 43-й церемонии вручения премии, которая состоится 2 марта в парижском концертном зале Плейель.

Премия "Сезар" (Cesar) ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Ее победители выбираются по результатам тайного голосования членов академии, которая на сегодняшний день насчитывает более 4 тысяч человек.