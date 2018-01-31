В Союзмультфильме рассказали о новых сериях "Простоквашино"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Создатели новых серий о героях советского мультфильма "Трое из Простоквашино" хотят сохранить его атмосферу, но привнести современные реалии, ожидается, что до 2020 года будет выпущено 30 серий, сообщила студия "Союзмультфильм".
Все серии будут выполнены на новой технической базе киностудии в традиционной для "Простоквашино" технике рисованной анимации.
"Перед нашей творческой командой стоит интереснейшая задача – сохранить атмосферу старого мультфильма и привнести в него современные реалии. Мне очень хочется верить, что продолжение истории про "Простоквашино" понравится и детям, и родителям, что они полюбят новых персонажей", – цитирует пресс-служба креативного продюсера проекта Алену Оятьеву.
Оятьева отметила, что "мир все время меняется, а значит, необходимо заново обживать его, рассказывать о нем и делать ближе".
"Персонажи "Простоквашино" умеют делать сложный мир более добрым и дружелюбным, и именно эту их потрясающую способность мы хотим сохранить и продлить во времени", – добавила креативный продюсер проекта.