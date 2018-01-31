Концерты призера "Грэмми" Трифонова пройдут в июне в Москве и Петербурге

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости, Екатерина Соболь. Концерты Даниила Трифонова, который недавно получил "Грэмми", пройдут в июне в Москве и Санкт-Петербурге, пианист представит свою программу с выдающимся немецким певцом Маттиасом Гёрне, рассказал Трифонов в интервью РИА Новости.

"В этом сезоне у меня будет новый проект в России в июне. Я буду выступать и в Санкт-Петербурге, и в Москве с выдающимся немецким певцом Маттиасом Гёрне. У нас будет программа из произведений (Альбана) Берга, (Роберта) Шумана, (Дмитрия) Шостаковича, (Хуго) Вольфа и (Иоганнеса) Брамса. Я не так часто выступаю с другими исполнителями. И, конечно, это особое удовольствие — впервые представлять эту программу в России", — рассказал он.

Пианист также особо отметил свои концерты в США.

"В этом сезоне у меня серия Perspective в Карнеги-Холле (Нью-Йорк), уже два концерта было: один сольный, один с оркестром. Еще будет пять этой весной. Это, пожалуй, для меня одни из самых значимых выступлений в этом сезоне", — отметил он.

Трифонов завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучшее инструментальное соло". Объявление лауреатов 60-й юбилейной "Грэмми" прошло в воскресенье. Награду, считающуюся одной из самых престижных, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на награду могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

Трифонов, которому в марте исполняется 27 лет, уже является лауреатом многочисленных конкурсов и премий. Премию "Грэмми" он завоевал за альбом "Transcendental". В этой категории, помимо российского пианиста, были представлены американский пианист Мюррей Перайя, британец Стивен Иссерлис, Мария Леттберг и немецкий скрипач Франк Петер Циммерман.