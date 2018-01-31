Актер из "Бригады" назвал сериал преступлением против России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Актер Павел Майков, исполнивший роль Пчелы в "Бригаде", заявил, что сериал принес вред российскому обществу. Об этом он рассказал в интервью газете "Вечерняя Москва".

"С выхода "Бригады" в 2000 году в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня как актера сериал "Бригада" принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. "Бригада" — это преступление перед Россией, в котором я участвовал", — сказал Майков.

Актер считает, из-за сериала многие молодые люди захотели стать бандитами. "А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия", — говорит Майков.

"Бригада" — многосерийный фильм 2002 года, рассказывающий историю четырёх друзей, объединившихся в преступную группировку. Сериал охватывает события с 1989 по 2000 год. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков и Владимир Вдовиченков.