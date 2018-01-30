Ученые установили истинного автора пьесы, приписываемой Шекспиру

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Австралийские ученые пришли к выводу, что Уильям Шекспир не является основным автором анонимной пьесы "Эдуард III". Результаты исследования размещены на сайте Arxiv.org.

Сотрудники Австралийского национального университета, Университета Чарльза Стерта, а также Организации оборонной науки и техники выяснили, что в общей сложности 14 из 19 сцен произведения были написаны английским драматургом Томасом Кидом.

Австралийские ученые сравнили текст пьесы с другими произведениями Шекспира и Кида, используя технику RPAS. Она опирается на четыре нейролингвистических индикатора: полноту словарного запаса, использование личных местоимений и служебных слов, а также вербальное описание чувств и ощущений. Данный нейролингвистический подход позволяет выявить личность автора через его стиль письма.

Результаты исследования показали, что основным автором "Эдуарда III" был Томас Кид: он полностью написал 12 сцен пьесы. Пять сцен произведения были написаны Шекспиром, еще две — Кидом и Шекспиром в соавторстве, полагают ученые. При этом те части "Эдуарда III", которые обычно приписывались Шекспиру, написал не он, а Кид.

"Из анализа ясно, что Томас Кид написал большую часть пьесы, а Уильям Шекспир сыграл менее значительную роль", — говорится в исследовании.

Большинство литературоведов приписывают авторство анонимной пьесы "Эдуард III", также известной как "Царствование короля Эдуарда III", Уильяму Шекспиру. Некоторые высказывают мнение, что произведение было написано Шекспиром в соавторстве с другими драматургами. Кроме того, существует гипотеза, что пьеса принадлежит перу Кристофера Марло.