Российский фильм "Танки" выйдет в прокат 26 апреля

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Новый приключенческий фильм "Танки" режиссера Кима Дружинина, известного по ленте "28 панфиловцев", выйдет в прокат 26 апреля, сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры РФ.

"Фильм посвящен пробегу прототипов легендарного танка Т-34 к Сталину в Москву для утверждения опытных образцов и запуска в серию новой боевой машины конструктора Михаила Кошкина. Ранее картина носила рабочее название "Увидеть Сталина", но в процессе работы над проектом его было решено заменить", — говорится в сообщении.

Специально для съемок ленты были воссозданы прототипы танка Т-34 образца 1940 года. Роль Михаила Кошкина исполняет Андрей Мерзликин, уточнили в министерстве.

"Фильм создан по мотивам реальных событий, однако некоторые сюжетные линии вымышлены, при этом любые совпадения неслучайны. Мы поставили перед собой задачу с помощью языка современного кинематографа напомнить зрителям, что у танка Т-34 есть создатели, и их имена надо помнить", — цитирует пресс-служба продюсера фильма Дмитрий Щербанов.

По словам сопродюсера фильма Олега Антипова, приключенческая лента рассчитана, в первую очередь, на молодежную аудиторию. "За секретными танками на протяжении всего пробега постоянно кто-то гонится. Будут взрывы, драки, перестрелки, шпионы и, конечно, любовь", — приводит пресс-служба слова Антипова.

Картина создана при поддержке министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества.