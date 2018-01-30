Российский фильм "Танки" выйдет в прокат 26 апреля

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Новый приключенческий фильм "Танки" режиссера Кима Дружинина, известного по ленте "28 панфиловцев", выйдет в прокат 26 апреля, сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры РФ.
Специально для съемок ленты были воссозданы прототипы танка Т-34 образца 1940 года. Роль Михаила Кошкина исполняет Андрей Мерзликин, уточнили в министерстве.
По словам сопродюсера фильма Олега Антипова, приключенческая лента рассчитана, в первую очередь, на молодежную аудиторию. "За секретными танками на протяжении всего пробега постоянно кто-то гонится. Будут взрывы, драки, перестрелки, шпионы и, конечно, любовь", — приводит пресс-служба слова Антипова.
Картина создана при поддержке министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества.