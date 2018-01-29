Московская консерватория в новом сезоне предлагает 63 абонемента

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Московская государственная консерватория им. Чайковского (МГК) в сезоне 2018-19 предлагает 63 абонемента, сообщили в пресс-службе МГК.

Детские абонементы поступили в продажу перед Новым годом, а сейчас консерватория предлагает абонементы на вечерние концерты.

"Программы нового сезона позволят вновь соприкоснуться с полюбившимися шедеврами классической эпохи и открыть для себя мир современного музыкального искусства. Тематика и разнообразие жанров рассчитаны на людей всех возрастов — как взыскательных знатоков, так и на любителей музыки, включая юных слушателей", — цитирует пресс-служба слова ректора МГК Александра Соколова.

Абонементная кампания стартовала перед Новым годом детскими абонементами. В вечерних концертах в Большом зале консерватории (БЗК) с Концертным симфоническим оркестром МГК под управлением Анатолия Левина выступят Михаил Воскресенский, Элисо Вирсаладзе и Андрей Писарев.

В абонементе "Династия Юровских" впервые объединятся все представители этой знаменитой дирижерской фамилии: Михаил, Владимир и Дмитрий Юровские. В концертах прозвучат произведения Юровского-старшего, а также будут исполнены сочинения Верди, Шостаковича, Бартока. В абонементе примут участие пианист Дмитрий Маслеев и драматический актер, известный вахтанговец Евгений Князев. В абонементе "Мастера хорового пения" выступят Хор студентов консерватории и Камерный хор МГК. Они исполнят "Времена года" Гайдна и Маленькую торжественную мессу Россини.

В июне 2019 года пройдет Международный конкурс им. Чайковского. Навстречу этому музыкальному событию консерватория предлагает четыре абонемента, в которых выступят самые яркие звезды музыкального Олимпа: Сергей Антонов, Александр Рудин, Хибла Герзмава, Альбина Шагимуратова, Даниил Трифонов, Дмитрий Маслеев, Лукас Генюшас, Сергей Стадлер, Илья Калер, Никита Борисоглебский и другие.

Алексей Любимов и его единомышленники — пианисты и инструменталисты, всегда поражающих фантазией и новым взглядом на традиционные вещи, представят абонементы — "Великие наставники прославленных — учеников" и "Америка. ХХ век". Духовые инструменты представлены в тематических абонементах — "Brass-days", "Большой фестиваль двойной трости". Для фанатов джаза — традиционные абонементы Григория Файна и Даниила Кремера.