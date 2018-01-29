МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова начала подготовку к конкурсу "Евровидение-2018", сообщили РИА Новости в дирекции общественных связей Первого канала.

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран.

"Как Первый канал сообщал в марте прошлого года, когда Юлии Самойловой ещё не отказали в участии в конкурсе, она в любом случае станет участницей "Евровидения", если не в 2017, то в 2018 году. Мы подтверждаем, что так и произойдёт. Юлия начала подготовку к конкурсу", — сказал собеседник агентства.

"Евровидение-2017" прошло в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.