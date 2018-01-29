Названа дата выхода пятого фильма об Индиане Джонсе

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пятый фильм о приключениях археолога Индианы Джонса выйдет на экраны летом 2020 года. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
По информации издания, исполнительным продюсером фильма будет Джордж Лукас, а композитором — Джон Уильямс. Данных об актерском составе пока нет, однако известно, что главную роль по-прежнему сыграет Харрисон Форд.
"Индиана Джонс" — американская медиафраншиза, основанная на приключениях Доктора Генри "Индианы" Джонса — младшего, вымышленного археолога. Первый фильм "В поисках утраченного Ковчега" вышел в прокат в 1981 году.