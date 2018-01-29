Названа дата выхода пятого фильма об Индиане Джонсе

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пятый фильм о приключениях археолога Индианы Джонса выйдет на экраны летом 2020 года. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Отмечается, что создателем продолжения франшизы станет американский режиссер Стивен Спилберг, которому пришлось отложить работу над экранизацией бродвейского мюзикла "Вестсайдская история".

По информации издания, исполнительным продюсером фильма будет Джордж Лукас, а композитором — Джон Уильямс. Данных об актерском составе пока нет, однако известно, что главную роль по-прежнему сыграет Харрисон Форд.

"Индиана Джонс" — американская медиафраншиза, основанная на приключениях Доктора Генри "Индианы" Джонса — младшего, вымышленного археолога. Первый фильм "В поисках утраченного Ковчега" вышел в прокат в 1981 году.