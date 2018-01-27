Медведев поздравил Чувашский академический драмтеатр со 100-летием

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил со 100-летием Чувашский государственный академический драматический театр имени Константина Иванова, подчеркнув, что он является уникальным культурным центром республики, сообщается на сайте кабмина в субботу.

"Поздравляю вас с юбилеем – 100-летием Чувашского государственного академического театра имени Константина Иванова", — говорится в телеграмме.

Медведев напомнил, что в 1918 году спектаклем на чувашском языке по пьесе Александра Островского "Не так живи, как хочется" открылся первый сезон театра. "Это событие стало началом вашей истории. За эти годы театр не раз менял своё название, но всегда оставался верен лучшим традициям драматического искусства", — отметил он.

Председатель правительства подчеркнул, что Чувашский театр является "уникальным культурным центром республики". Именно там воплощают свои замыслы талантливые режиссеры, а также блистают на сцене признанные мастера и молодые талантливые артисты, отметил Медведев.

"Здесь с успехом идут классические и современные постановки, которые отличаются особым национальным колоритом. Ваши спектакли становятся ярким событием в культурной жизни Чувашии, на гастролях, международных фестивалях. Пользуются неизменной популярностью у зрителей разных поколений", — добавил он.

Медведев выразил уверенность, что проекты юбилейного сезона подарят всем незабываемые впечатления. "Желаю вам творческих успехов, вдохновения и всего наилучшего", — добавил он.