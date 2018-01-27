"Салют-7" получил гран-при "Золотого орла"

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Гран-при национальной кинематографической премии "Золотой орел" получил фильм Клима Шипенко "Салют-7", лучшим режиссером стал Андрей Звягинцев за фильм "Нелюбовь".

Церемония вручения прошла в пятницу в павильоне 1 на киноконцерне "Мосфильм". Ее открыл министр культуры России Владимир Мединский. Он зачитал приветствие президента Владимира Путина и от себя лично добавил: "Я, с вашего позволения, не буду называть конкретных номинантов, которые мне больше всего нравятся, потому что если они победят — скажут, по указанию минкультуры, а если проиграют — скажут, что министр ничего не понимает в кинематографе. Я считаю всех номинантов полноценными соавторами абсолютного рекорда российского кино 2017 года".

Министр отметил, что главный лауреат этого года — весь российский кинематограф, как индустрия, как явление культуры.

"Я хотел бы пожелать вам всем не останавливаться на достигнутом и ставить новые рекорды, потому что вы не просто достояние нашей страны — кино, которое вы делаете, на мой взгляд, оно гораздо выше среднего мирового уровня, потому что вы делаете его сердцем. И поэтому мы любим наше кино. Спасибо!" — добавил Мединский.

На церемонии присутствовали глава Госфильмофонда Вячеслав Тельнов, режиссеры Никита Михалков, Владимир Наумов, Алексей Учитель, Юрий Грымов, Владимир Хотиненко, Юрий Кара, продюсер Александр Роднянский, актеры Сергей Маковецкий, Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Дарья Мороз, Гоша Куценко, модельер Валентин Юдашкин, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров и многие другие.

Прежде чем приступить к награждению, кинематографисты почтили стоя память ушедших в этом году коллег по цеху — Леонида Броневого, Алексея Баталова, Алексея Петренко, Веры Глаголевой, Георгия Тараторкина, Михаила Державина и других.

В номинации "Лучший фильм" в этом году были представлены картины "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Салют-7" Клима Шипенко.

Шипенко, получая Гран-при, поблагодарил за внимание к фильму.

"Это командный приз, и я должен поблагодарить всех, кто делал. И я рад, что вы фильм признали", — сказал режиссер.

Лучшим режиссером стал Андрей Звягинцев за фильм "Нелюбовь", номинированный также на "Оскар". Звягинцев на церемонии отсутствовал. Приз за него получил продюсер драмы Александр Роднянский, сообщивший, что режиссер попал в больницу из-за перелетов. "У него обострился бронхит", — рассказал продюсер корреспонденту РИА Новости в кулуарах.

"Я уверен, что, стоя на этой сцене, Андрей поблагодарил бы всех тех людей, которые с ним постоянно работают, надеюсь, что он поблагодарил бы продюсеров", — сказал Роднянский, получая приз.

Лучшими актерами в игровом кино академики признали Евгения Миронова ("Время первых") и Ирину Горбачеву ("Аритмия").

"Борис, я благодарю тебя за эту работу, ты научил меня, что нужно работать только в команде и по любви", — поблагодарила актриса режиссера Хлебникова.

В номинации "лучший сценарий" лидировала Анастасия Пальчикова за фильм "Большой".

"За лучшие роли второго плана в кино "Золотых орлов" получили Алиса Фрейндлих ("Карп отмороженный") и Владимир Ильин ("Время первых").

Лучшим мини-сериалом стал фильм "Анна Каренина" Карена Шахназарова, лучшим сериалом (более десяти серий) — "Оптимисты" Алексея Попогребского. Лучшими актерами на телевидении жюри признало Сергей Пускепалиса за роль в фильме "А у нас во дворе" и исполнительницу роли Карениной Елизавету Боярскую.

Специальный приз "за беспристрастный взгляд на историю" получил историк Александр Звягинцев — автор 11 документальных фильмов о Нюрнбергском процессе.

Лучшим документальным фильмом" жюри признало картину Олеси Фокиной "Геннадий Шпаликов, жизнь обаятельного человека" о выдающемся советском сценаристе, режиссере и поэте.

Золотого орла за лучший короткий метр присудили ленте "Время жить, время умирать" Михаила Полякова, за лучшую анимацию отметили фильм "Два трамвая" Светланы Андриановой.

"Лучшим зарубежным фильмом" в российском прокате стала картина "Ван Гог. С любовью, Винсент".

"Золотых орлов" получили художники по гриму сказки "Последний богатырь" Петр Горшенин и Ольга Финагенова, художники-постановщики фильма "Анна Каренина. История Вронского" Сергей Февралев и Юлия Макушина, художник по костюмам "Викинга" Екатерина Шапкайц.

Композитора Юрия Потеенко отметили призом за музыку к фильму "Время первых", лучшим оператором стал Игорь Гринякин за "Викинга".

Премия "Золотой орел" учреждена "Национальной Академией кинематографических искусств и наук России" 4 марта 2002 года. Президент академии — режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Лучшим фильмом 2016 года стала картина "Рай" Андрея Кончаловского.