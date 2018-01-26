Звягинцев не смог получить "Золотого орла" из-за болезни

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Режиссер фильма "Нелюбовь" Андрей Звягинцев, получивший премию "Золотой орел" за лучшую режиссуру, не смог присутствовать на церемонии из-за болезни, он попал в больницу с бронхитом, рассказал РИА Новости продюсер фильма Александр Роднянский.

Церемония вручения национальной кинематографической премии прошла в столице в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".

Получая приз за Звягинцева, продюсер фильма Роднянский сказал, что режиссер попал в больницу.

"Я уверен, что, стоя на этой сцене, Андрей поблагодарил бы всех тех людей, которые с ним постоянно работают, надеюсь, что он поблагодарил бы продюсеров", — сказал продюсер.

"У него обострился бронхит и его не отпустили", — прокомментировал в кулуарах РИА Новости Роднянский.

"Золотой орёл" — национальная кинонаграда России. Учреждена "Национальной Академией кинематографических искусств и наук России" 4 марта 2002 года. Президент Академии — режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.