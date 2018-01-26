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Культура

Депардье в тумане: Ардан представила в Москве фильм "Диван Сталина"

23:4126.01.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктер Жерар ДепардьеАктер Жерар Депардье
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Тамара Ходова. Французская актриса Фанни Ардан представила московской публике свой исторический фильм "Диван Сталина" и рассказала про работу с актером Жераром Депардье, любви к русской литературе и Сталине как шекспировском персонаже.

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© РИА Новости / Александр Гальперин
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Ардан приехала в Москву, чтобы представить свой фильм "Диван Сталина", который основан на одноименном романе Жан-Даниэля Бальтасса. В начале 1950-х Иосиф Сталин, чью роль исполнил Жерар Депардье, приезжает в свою тайную резиденцию, где также имеется мастерская для создания монумента в честь "отца народов". Работа над памятником поручена молодому скульптору Олегу Данилову. Столь ответственное задание тут же превращает его в объект пристального внимания сотрудников спецслужб. Тем временем Сталин пребывает в депрессии после смерти жены и проводит отпуск в компании своей давней знакомой Лидии, c которой его связывают романтические отношения. Под видом игры она подвергает его психоанализу — на диване, принадлежавшем Фрейду. История приобретает неожиданный поворот, когда Лидия и Данилов начинают тайно встречаться.

Туман и театр

Режиссер отметила, что для нее была очень важна правильная атмосфера фильма. "Я помню, как я в самом начале попросила продюсеров, чтобы они мне обеспечили машину для создания тумана, на что мне ответили, что у них нет ни копейки, а мне нужна какая-то машина! В конце концов деньги появились, а вместе с ними и машина", — пошутила Ардан, заметив, что хотела создать в картине то время суток, которое во Франции называют "между собакой и волком".

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Она подчеркнула, что ей всегда была интересна история России прошлого века. "Это, конечно, не интерес к России, а любовь к России. Это началось с русского искусства, прежде всего, с литературы, я никогда не интересовалась политикой, мне были интересны люди, люди, которые существуют в различных исторических периодах", — заметила она.

Шекспировский персонаж

Книга Бальтасса привлекла ее своей театральностью, так как в ней сохраняется единство времени, места и действия. Более того, она искала для Депардье сильную роль.

Иосиф Джугашвили (Сталин 1878-1953). Архивное фото
© РИА Новости
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"В моем последнем фильме Депардье сыграл маленькую роль, и я поняла, какое это удовольствие, кайф работать с великим актером. Это как играть на скрипке Страдивари", — пояснила ее.

По словам Ардан, Сталин представляется в ее фильме шекспировским персонажем, и так же как Депардье мог сыграть Макбета и Ричарда Третьего, так и мог представить вождя народов в шекспировском ключе.

"Я ему говорила — плевать, что ты не похож, мы же не документальный фильм снимаем и не иллюстрацию истории. Я говорила ему сыграть Сталина с его собственной внутренней правдой, правдой человека, наводящего страх и ужас. Даже монстр из монстров актуален и человечен", — пояснила режиссер.

Обложка тетради с портретом Сталина
© Фото : предоставлено компанией "Альт"
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Депардье или Сталин

Ардан призналась, что при просмотре картины из-за сильной личности самого Депардье сложно абстрагироваться и принять его в роли Сталина. "Есть всегда что-то двусмысленное, когда предлагаешь очень известному актеру сыграть очень известную личность, и здесь действительно минут десять требуется, чтобы привыкнуть к нему", — пояснила режиссер.

Она отметила, что, может, было бы даже проще воплотить образ Ивана Грозного, потому что он жил давно, а Сталина помнят многие. "Тем более, Жерар сильная личность. Я с ним говорила так, как хотела бы, чтобы режиссер говорил со мной. Надо исходить из того, что не каждый актер или актриса идиот", — подчеркнула Ардан.

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