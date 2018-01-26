Кинотеатр "Пионер" начал возврат денег за билеты на фильм "Смерть Сталина"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Кинотеатр "Пионер" начал процедуру возврата денег за билеты на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в пресс-службе кинотеатра.

"Процесс уже запущен, все, кто купили билеты на фильм, могут вернуть деньги", — сказали в пресс-службе.

Тем временем, как передает корреспондент РИА Новости, в кинотеатре начался последний сеанс сатирической комедии, зрительный зал на 100 мест полностью заполнен.

Ранее в официальной группе кинотеатра на Facebook сообщили, что показы фильма "Смерть Сталина" отменены, начиная с 27 января.

Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина" во вторник, картина должна была выйти 25 января. После этого все кинотеатры убрали фильм из расписания, но в "Пионере" он был показан в четверг. Кроме того, два сеанса фильма состоялись в пятницу. Все билеты на них были проданы.

Как заявили РИА Новости в кинотеатре, в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать. В свою очередь в Минкультуры предупредили кинотеатры об ответственности за показ фильма "Смерть Сталина", может быть возбуждено дело об административном правонарушении.

В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.

В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", ""комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.

По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.