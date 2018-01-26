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Культура

От рока до йойков: в Норвегии пройдет фестиваль "Северное сияние"

18:2126.01.2018
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкПолярное (Северное) сияние. Архивное фотоПолярное (Северное) сияние. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ТРОМСЁ (Норвегия), 26 янв – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Произведения различных жанров и стилей – от тяжелого рока до саамских йойков в исполнении музыкантов из США, Китая, Швеции, Финляндии, России и многих других стран прозвучат на одном из самых северных в мире музыкальных фестивалей "Северное сияние" в заполярном норвежском городе Тромсё.

Музыка под северным сиянием 

Владимир Бегунов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фестивалю "Северное сияние", который считается одним из самых северных в мире, поскольку проводится на 69 параллели — в северонорвежском городе Тромсё, уже больше 30 лет. Каждый год в "Северный Париж", как часто называют Тромсё, съезжаются любители музыки, чтобы в течение десяти дней знакомиться с творчеством мировых знаменитостей и восходящих звезд.

"Фестиваль вырос из маленького музыкального события, которое поначалу организовывалось для местной публики, в крупнейшее событие в мире музыки на севере. Каждый год мы приглашаем звезд, музыкантов, исполнителей, балетные труппы, известных во всем мире", — рассказала РИА Новости директор фестиваля Лине Фусдаль.

Сегодня в фестивале участвуют не только солисты, но и целые оркестры, оперные театры и даже балетные коллективы. В разные годы участниками были филармонический оркестр Санкт-Петербурга, пекинская опера, все норвежские симфонические оркестры, Мариинский балет. На сцене Тромсё также выступали Хокан Хагегорд, Лейф Ове Андснес, Трулс Мёрк, Юрий Башмет и Михала Петри.

Йойки под оркестр 

Международный Дом Музыки. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Фестиваль открывается в пятницу вечером большим концертом с участием симфонического оркестра Норвегии и исполнителей саамских йойков. Это традиционное песнопение у саамов, которое многие исследователи считают одной из древнейших форм музыки.

Для йойка характерен особый ритм — чаще неспешный, он повторяется на протяжении всей песни. Каждый йойк размышляет о человеке, о месте или силах природы, считается, что песня иллюстрирует тесную связь народа саами с окружающим миром. В Норвегии, где проживает больше всего представителей народа саами, эта музыка хорошо знакома и любима, несмотря на то, что понять смысл самих песен бывает непросто – часто исполнителям приходится пояснять, о чем они поют.

"Это уникальный проект, сочетающий в себе различные жанры и стили – от классической музыки до рока, джаза и йойков. Йойки – это саамская музыка, но мы хотим показать ее в необычном ракурсе", — говорит Фусдаль. На сцену выйдет, пожалуй, самая известная исполнительница песен в этом жанре – Мари Бойне.

Латинские страсти и китайский Новый год

Логотип компании Apple. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Подарком для любителей танца станет постановка труппы "Балета Испанико" (Ballet Hispanico) из Нью-Йорка, которая на сцене Тромсё представит свою версию балета "Кармен" в латинском стиле. В списке из полусотни концертов также заявлены американская рок-группа "Кровь, пот и слезы" (Blood, Sweat & Tears), джазовый барабанщик панамского происхождения Билли Кобэм (Billy Cobham), шведская группа Kalabalik с музыкой в балканском стиле, органистка из Южной Кореи Хиджоо Моон.

"В этом году у нас необычная китайская составляющая. Мы собираемся отметить новый год по китайскому календарю вместе с китайскими музыкантами и танцовщиками, которые привезут на север Норвегии свою программу", — пояснила директор фестиваля. Организаторы сообщают, что это первый визит китайского коллектива после нормализации отношений Норвегии и Китая на политическом уровне.

Урок музыки
© РИА Новости / Татьяна Воронцова
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Российских участников в программе в этом году меньше, чем обычно. На фестивале выступит норвежско-российская группа "TRESKATRESK" – это амбициозный джаз-проект, где два из наиболее востребованных джазовых музыкантов в России — пианист и композитор Андрей Кондаков и басист Владимир Волков — выходят на сцену вместе с двумя молодыми джазовыми музыкантами из Северной Норвегии — Якобом Янссоном и Олой Асдалом Рокконесом.

"Название группы — это игра слов, и означает оно: "сверкающий звук и треска". "TRESKATRESK" проводит параллель с историческими связями регионов и поморской торговлей, которые объединяли Северную Норвегию и Россию в давние времена", — поясняют организаторы фестиваля.

За северным сиянием

Социальная сеть Вконтакте. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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По словам директора, каждый год на концерты "Северного сияния" продается около 10 тысяч билетов – музыка звучит в концертных залах, соборах и даже под открытым небом. Событиями фестиваля интересуются не только местные меломаны, но и туристы, которые в это время года приезжают в Тромсё непосредственно за тем, чтобы увидеть северное сияние.

Тромсё неофициально называют "столицей норвежского Заполярья", а также по праву считают крупным научным центром. Население города, расположенного на островах, составляет около 70 тысяч человек, однако именно здесь расположен один из ведущих университетов Норвегии, центр изучения Арктики "Фрам" и крупнейшая обсерватория.

Тромсё также считается норвежскими "воротами в Арктику" — отсюда в начале века стартовали арктические экспедиции национальных норвежских героев Фритьофа Нансена и Руаля Амундсена. В городе ежегодно проводятся крупный международный кинофестиваль, фестивали классической и рок-музыки, джаза и техно, научные конференции.

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