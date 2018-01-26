От рока до йойков: в Норвегии пройдет фестиваль "Северное сияние"

ТРОМСЁ (Норвегия), 26 янв – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Произведения различных жанров и стилей – от тяжелого рока до саамских йойков в исполнении музыкантов из США, Китая, Швеции, Финляндии, России и многих других стран прозвучат на одном из самых северных в мире музыкальных фестивалей "Северное сияние" в заполярном норвежском городе Тромсё.
Музыка под северным сиянием
"Фестиваль вырос из маленького музыкального события, которое поначалу организовывалось для местной публики, в крупнейшее событие в мире музыки на севере. Каждый год мы приглашаем звезд, музыкантов, исполнителей, балетные труппы, известных во всем мире", — рассказала РИА Новости директор фестиваля Лине Фусдаль.
Сегодня в фестивале участвуют не только солисты, но и целые оркестры, оперные театры и даже балетные коллективы. В разные годы участниками были филармонический оркестр Санкт-Петербурга, пекинская опера, все норвежские симфонические оркестры, Мариинский балет. На сцене Тромсё также выступали Хокан Хагегорд, Лейф Ове Андснес, Трулс Мёрк, Юрий Башмет и Михала Петри.
Йойки под оркестр
Для йойка характерен особый ритм — чаще неспешный, он повторяется на протяжении всей песни. Каждый йойк размышляет о человеке, о месте или силах природы, считается, что песня иллюстрирует тесную связь народа саами с окружающим миром. В Норвегии, где проживает больше всего представителей народа саами, эта музыка хорошо знакома и любима, несмотря на то, что понять смысл самих песен бывает непросто – часто исполнителям приходится пояснять, о чем они поют.
"Это уникальный проект, сочетающий в себе различные жанры и стили – от классической музыки до рока, джаза и йойков. Йойки – это саамская музыка, но мы хотим показать ее в необычном ракурсе", — говорит Фусдаль. На сцену выйдет, пожалуй, самая известная исполнительница песен в этом жанре – Мари Бойне.
Латинские страсти и китайский Новый год
"В этом году у нас необычная китайская составляющая. Мы собираемся отметить новый год по китайскому календарю вместе с китайскими музыкантами и танцовщиками, которые привезут на север Норвегии свою программу", — пояснила директор фестиваля. Организаторы сообщают, что это первый визит китайского коллектива после нормализации отношений Норвегии и Китая на политическом уровне.
"Название группы — это игра слов, и означает оно: "сверкающий звук и треска". "TRESKATRESK" проводит параллель с историческими связями регионов и поморской торговлей, которые объединяли Северную Норвегию и Россию в давние времена", — поясняют организаторы фестиваля.
За северным сиянием
Тромсё неофициально называют "столицей норвежского Заполярья", а также по праву считают крупным научным центром. Население города, расположенного на островах, составляет около 70 тысяч человек, однако именно здесь расположен один из ведущих университетов Норвегии, центр изучения Арктики "Фрам" и крупнейшая обсерватория.
Тромсё также считается норвежскими "воротами в Арктику" — отсюда в начале века стартовали арктические экспедиции национальных норвежских героев Фритьофа Нансена и Руаля Амундсена. В городе ежегодно проводятся крупный международный кинофестиваль, фестивали классической и рок-музыки, джаза и техно, научные конференции.