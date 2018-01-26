МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Московская филармония объявила о начале продаж абонементов на новый сезон 2018-19 с 1 февраля, сообщили в ее пресс-службе.

Онлайн-продажа стартует на сайте филармонии в полночь 1 февраля, а утром абонементы станут доступны во всех кассах Московской филармонии. Будет выпущено более 200 абонементов, учитывающих самые разные музыкальные вкусы слушателей.

"Один из самых популярных циклов "Вершины мастерства. Барокко"№ на этот раз выпускается в двух частях. В нем участвуют лучшие европейские коллективы, специализирующиеся на аутентичном исполнительстве. Барочные циклы дополнит абонемент "Апофеоз барокко: Франция, Италия, Германия". Также среди новинок — цикл "И.С. Бах. Музыка соборов", — сообщили в пресс-службе.

В новом сезоне свои абонементы в Концертном зале им. Чайковского, "Филармонии-2" и БЗК представят лучшие симфонические, народные и джазовые коллективы Москвы. Продолжится цикл "Московская филармония — филармониям России" с трансляциями симфонических программ во всероссийских виртуальных концертных залах.

Под руководством маэстро Владимира Юровского пройдет VI Международный фестиваль актуальной музыки "Другое пространство", представляющий широкий спектр современного музыкального искусства.

С концертами выступят все лучшие российские солисты, в числе которых Денис Мацуев, Борис Березовский, Максим Венгеров, Вадим Репин, Михаил Плетнев и многие другие. Также филармония представит в своих абонементах звезд из-за рубежа. В филармонических концертах все активнее участвуют артисты нового поколения — в проекте "Звезды ХХI века" и других циклах. Среди наиболее востребованных — пианисты Дмитрий Маслеев, Филипп Копачевский, Андрей Гугнин, скрипачи Павел Малюков, Никита Борисоглебский, Александр Рамм.

Гостями вокальных и оперных абонементов станут ведущие мировые солисты. Впервые в России выступит американский тенор Майкл Фабиано, а примадонна барочной сцены Анн Халленберг даст первый сольный концерт. К 205 —летию со дня рождения Джузеппе Верди Государственная академическая капелла России исполнит оперы — "Отелло", "Фальстаф" и "Трубадур".

Абонементы для детей и юношества адресованы юным слушателям разных возрастов. Среди них и образовательные проекты, рассчитанные на несколько сезонов и дающие возможность системного изучения музыки, и знаменитые "Сказки с оркестром", и литературные проекты с подборкой произведений из школьной программы, а также просветительские концерты для всей семьи.