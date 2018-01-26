МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Журнал Vanity Fair удалил с обложки фотографию американского актера Джеймса Франко из-за поступивших в его адрес обвинений в сексуальных домогательствах, пишет издание Hollywood Reporter.

Как сообщили источники, Франко участвовал в фотосессии, дал интервью и должен был появиться на обложке под названием Hollywood Portfolio, посвященной звездам Голливуда, однако актера удалили с фотографии. Как объясняет издание, для групповой фотографии звезд снимают небольшими группами, поэтому удаление Франко не потребовало пересъемки.

"Мы приняли решение не помещать Джеймса Франко на голливудскую обложку после того, как мы узнали об обвинениях по отношению к нему в неподобающем поведении", — приводит издание слова представителя Vanity Fair.

Американская актриса Виолет Пэйли обвинила в домогательствах Франко, в то время как сам актер присоединился к выражению солидарности жертвам насилия на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Пэйли заявила, что Франко разделся перед ней и пытался принудить ее к сексу в машине, а также домогался ее несовершеннолетней подруги. Позднее актриса сообщила, что несколько недель назад актер принес ей извинения, однако она не приняла их и призвала Франко пожертвовать все полученные от роли в фильме "Горе-творец" средства в фонд помощи жертвам сексуального насилия.

Обложка Vanity Fair также вызвала бурные дискуссии в СМИ и соцсетях в связи с появлением на снимках актрисы Риз Уизерспун с тремя ногами и телеведущей Опры Уинфри с тремя руками. Многие посчитали, что причиной этого стала неудачная обработка фотографий. Позднее журнал признал допущенную ошибку на фото с Уинфри и пообещал ее исправить. Как сообщил журнал в Twitter, причиной эффекта на фото с Уизерспун стала подкладка ее платья.