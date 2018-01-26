МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Журнал Vanity Fair удалил с обложки фотографию американского актера Джеймса Франко из-за поступивших в его адрес обвинений в сексуальных домогательствах, пишет издание Hollywood Reporter.
"Мы приняли решение не помещать Джеймса Франко на голливудскую обложку после того, как мы узнали об обвинениях по отношению к нему в неподобающем поведении", — приводит издание слова представителя Vanity Fair.
Американская актриса Виолет Пэйли обвинила в домогательствах Франко, в то время как сам актер присоединился к выражению солидарности жертвам насилия на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Пэйли заявила, что Франко разделся перед ней и пытался принудить ее к сексу в машине, а также домогался ее несовершеннолетней подруги. Позднее актриса сообщила, что несколько недель назад актер принес ей извинения, однако она не приняла их и призвала Франко пожертвовать все полученные от роли в фильме "Горе-творец" средства в фонд помощи жертвам сексуального насилия.