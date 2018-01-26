В московском "Пионере" распродали все билеты на фильм "Смерть Сталина"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Одиннадцать сеансов фильма "Смерть Сталина", который Минкультуры сняло с проката, запланировано в кинотеатре "Пионер" с 26 января по 3 февраля, все билеты на них распроданы, сообщили РИА Новости в пятницу в кассе кинотеатра.

Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина" во вторник, картина должна была выйти 25 января. После этого все кинотеатры убрали фильм из расписания, но в "Пионере" он был показан в четверг. Как заявили РИА Новости в кинотеатре, в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать. В свою очередь в Минкультуры предупредили кинотеатры об ответственности за показ фильма "Смерть Сталина", может быть возбуждено дело об административном правонарушении.

"Фильм "Смерть Сталина" будет идти до 3 февраля, все билеты на него распроданы", — сказали в кассе.

Согласно информации на сайте кинотеатра, фильм будет идти с 26 по 30 января и 3 февраля.

В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.

В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", ""комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.

По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.