В московском "Пионере" распродали все билеты на фильм "Смерть Сталина"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Одиннадцать сеансов фильма "Смерть Сталина", который Минкультуры сняло с проката, запланировано в кинотеатре "Пионер" с 26 января по 3 февраля, все билеты на них распроданы, сообщили РИА Новости в пятницу в кассе кинотеатра.
"Фильм "Смерть Сталина" будет идти до 3 февраля, все билеты на него распроданы", — сказали в кассе.
Согласно информации на сайте кинотеатра, фильм будет идти с 26 по 30 января и 3 февраля.
В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.
По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".
Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.