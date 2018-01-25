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Культура

В кинотеатре "Пионер" в Москве начался показ фильма "Смерть Сталина"

Сюжет:
Ситуация вокруг фильма "Смерть Сталина" (28)
17:2925.01.2018
(обновлено: 18:37 25.01.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРеклама фильма Смерть Сталина на мониторе в кинотеатре Пионер в МосквеРеклама фильма Смерть Сталина на мониторе в кинотеатре Пионер в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В московском кинотеатре "Пионер" начался показ фильма "Смерть Сталина". Это единственный кинотеатр, который не убрал картину из своего репертуара после того, как Минкультуры отозвало у нее прокатное удостоверение, передает корреспондент РИА Новости.

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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В расписании значатся по два сеанса на 25 и 26 января, все билеты на них раскуплены. Зрительный зал рассчитан на сто человек.

Зрители рассказали РИА Новости, что решили пойти на фильм еще до скандала. Некоторые из них отметили, что были свидетелями событий, описанных в фильме, поэтому им интересно посмотреть на них через призму сатирической комедии. "Я почитал про него и решил купить билеты. Я не знаю ничего про режиссера и скандал", — сказал один из зрителей.

Кинокритик Елена Стишова заявила, что ей было любопытно, как в фильме излагается известный исторический сюжет, который, например, лег в основу фильма Алексея Германа "Хрусталев, машину!".

"Шумиха абсолютно не повлияла на меня, хотя я понимаю, что это пиар для картины. Всякий запрет ведет к тому, что все недоступное кажется особенно интересным", — добавила она.

Как заявили в кинотеатре, в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать, поэтому они поступают в полном соответствии с законодательством. При этом прокатчик, компания "Вольга", сообщил, что уведомил кинотеатры об отзыве удостоверения еще вчера вечером.

Кадр из фильма Смерть Сталина
© Free Range Films (2017)
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Министерство культуры, со своей стороны, предупредило кинотеатры об ответственности за показ фильма. В отношении "Пионера" будет возбуждено дело об административном правонарушении, заявили в ведомстве.

Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи должна была выйти в прокат 25 января, однако еще до премьеры она вызвала волну возмущения. После просмотра фильма ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать у него прокатное удостоверение. 

Кадр из фильма Смерть Сталина
© Free Range Films (2017)
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В письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", "комедия, очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм". Также отмечены плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.

По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и <…> кто еще остался в живых".

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.

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Культура
Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
olga.step
Если прокатное удостоверение отозвано и кинотеатр получил уведомление об этом - наказать.
17:42
25.01.2018
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Евгений Лавровский
А разобраться с этим кинотеатром власть не в состоянии?
17:44
25.01.2018
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