"Искренний и светлый человек": умерла Людмила Сенчина

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в четверг в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни. Коллеги по эстраде и политики называют смерть Сенчиной невосполнимой утратой и вспоминают ее как талантливую артистку, искреннего и светлого человека.

О смерти певицы сообщил РИА Новости ее продюсер Владимир Андреев.

"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в больнице. Она болела",- сказал Андреев.

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Творчество Сенчиной

Широкую известность Людмиле Сенчиной принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970 год) с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника, определившей сценический имидж и исполнительскую манеру певицы. Основу ее репертуара составляли песни советских композиторов: "Добрая сказка" Александры Пахмутовой (слова Николая Добронравова), "Колыбельная" Матвея Блантера (слова Михаила Исаковского), "Зов синевы" Андрея Петрова (слова Татьяны Калининой), "Целую ночь соловей нам насвистывал…" Вениамина Баснера (из телефильма "Дни Турбиных", слова Михаила Матусовского), "Черемуха" Валерия Гаврилина.

В конце 1970-х — начале 1980-х годов Сенчина неоднократно становилась лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года".

За все время карьеры Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет, не вошедших в другие альбомы: "Поет Людмила Сенчина" (1974), "Людмила Сенчина" (1981), "Любовь и разлука 1" (1983), "Любовь и разлука 2" (1984), "Золушка" (2001), "Любовное настроение" (2004), "А любовь смеется и поет" (2006), "Хоть поверьте, хоть проверьте" (2008).

В 1986 году вместе с известным советским и российским саксофонистом Валерием Пресняковым, группой Стаса Намина и певцом Джоном Денвером участвовала в советско-американском музыкальном спектакле "Дитя мира", показанном в 1986 году в США.

Людмила Сенчина снималась в фильмах "Волшебная сила искусства" (1970), "Шельменко-денщик" (1971), "После ярмарки" (1972), "Поет Людмила Сенчина" (1976, фильм-концерт Ленинградского телевидения), "Вооружен и очень опасен" (1978), "Голубые города" (1985).

Человек большого диапазона

Певец Лев Лещенко вспоминает Людмилу Сенчину как искреннего и душевного человека с большим творческим диапазоном.

"Я очень глубоко опечален, потому что с Людой мы прошли большую жизнь, вместе около сорока лет, и, конечно, это потеря для нашего эстрадного искусства, вообще для искусства, потому что она была человеком большого творческого диапазона. Она работала в оперетте, снималась в кино, озвучивала фильмы, пела песни, и я неоднократно был с ней в поездках и за рубежом, и в России", — сказал Лещенко.

По его словам, Сенчина была удивительно ярким, неповторимым человеком, очень искренним и душевным, и это проецировалось на ее творчество. "Утрата очень большая, скорбь и печаль для всех ее родных. Единственным утешением будет то, что ее голос еще будет долго звучать в нашей памяти", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент находится в Санкт-Петербурге и надеется, что у него будет возможность проститься с певицей.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон считает, что таких оригинальных певиц, как Людмила Сенчина, сейчас не увидишь на эстраде.

"Золушка покинула нас. Замечательная певица, которая подарила нам много красивых песен. Очень жаль, подобных ей у нас на эстраде сегодня нет. Много певиц, хороших, привлекательных, но такой оригинальной, как Людмила, к сожалению, нет. Очень жаль…" — сказал РИА Новости Кобзон.

"Светлый лучик"

Уход певицы Людмилы Сенчиной является большой утратой, его ничто не предвещало, сказала РИА Новости народная артистка СССР Эдита Пьеха.

"К сожалению, мир так устроен, что время от времени забирает к себе людей, которым еще можно было долго жить. Уход Людочки Сенчиной — тот случай. Почему она, светлый лучик, красивый человек с ангельским голосом, почему такая певица ушла рано? Могла еще жить и жить, петь и петь для нас свои роскошные песни. Последняя наша встреча произошла 31 июля в Октябрьском зале, у нее были сияющие глаза и неповторимая улыбка. Ничто не предвещало, что ее скоро не будет", — сказала певица.

Служение искусству

Министр культуры Владимир Мединский назвал Людмилу Сенчину душевно щедрой и обаятельной женщиной, которая дарила свой самобытный талант без остатка.

"Большой утратой для отечественной культуры стала кончина популярной певицы, народной артистки России Людмилы Сенчиной. Душевно щедрая, женственная и обаятельная, она посвятила свою жизнь высокой цели — служению искусству и людям. Людмила Петровна прошла насыщенный путь, ее прекрасный голос и неповторимая манера исполнения были хорошо знакомы жителям нашей страны, поклонникам эстрадной песни", — говорится в телеграмме от имени министра.

По словам Мединского, Сенчина дарила свой самобытный талант без остатка, заряжала слушателей положительными эмоциями, восхищала преданностью сцене.

Проникновенный голос

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования родным и близким Сенчиной и назвал ее талант проникновенным.

"Певица безграничного таланта, обаятельная женщина, главная Золушка советской и российской эстрады — такой ее знали и любили миллионы поклонников. Ее проникновенный голос трогал самые тонкие струны души", — говорится в тексте соболезнования Полтавченко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал уход Сенчиной огромной потерей для миллионов слушателей.

"Людмилу Петровну Сенчину искренне любили не только за вокальное и артистическое мастерство, но и за особую, неподдельную душевность, с которой она исполняла песни, ставшие, благодаря ее дарованию, действительно народными. Уход из жизни Людмилы Сенчиной – огромная потеря для миллионов слушателей, всех, кому она дарила тепло и радость своими песнями, помогала преодолевать жизненные трудности, верить в лучшее", — отметил губернатор.