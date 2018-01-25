Песков не считает решение по фильму "Смерть Сталина" цензурой

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Кремле не согласны с мнением, что отзыв прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина" — проявление цензуры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Есть инициатива, нужно ее обсуждать. Другое дело менять один орган на другой орган, опять же — насколько это целесообразно, тоже можно обсуждать. Главное, что есть какие-то критерии все-таки, которые должны учитываться и соблюдаться в любой стране", — сказал Песков.
Во вторник Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. Прокатчиком картины выступает компания "Вольга".
В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.
По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".
Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.