Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт: за что мы любим Высоцкого

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В этот день ровно 80 лет назад родился поэт и актер Владимир Высоцкий. За всю его творческую жизнь его ни разу не показали по советскому телевидению, песни не крутили на радио, тем не менее, его песни и роли знала вся страна. В день рождения Высоцкого РИА Новости вспоминает его песни и стихи, роли в театре и кино и знаменитый голос "с трещиной".

Поэты ходят пятками по лезвию ножа

Перу Владимира Высоцкого принадлежит более 800 поэтических произведений, включая песни и стихи. Своё первое стихотворение "Моя клятва" восьмиклассник Володя написал в 1953 году, потрясенный смертью Иосифа Сталина. "Разливается траурный марш/ Стонут скрипки и стонут сердца/ Я у гроба клянусь не забыть/ Дорогого вождя и отца".

Пройдет 15 лет, и "наколка времен культа личности засинеет на левой груди" у героя культовой песни "Банька по-белому", которая была создана в 1968 году во время съемок фильма "Хозяин тайги". Песня стала классикой так называемого "блатного" цикла поэта. При этом одной из первых песен, стилизованных под "блатной" фольклор, считается "Татуировка", которую Высоцкий исполнил в 1961 году на проводах друга юности, режиссера Левона Кочаряна в Севастополь, с которым он проживал какое-то время в одной квартире.

По свидетельству самого Высоцкого, изначально его песни предназначались узкому кругу друзей, на концертные залы он не рассчитывал. Импровизированные концерты для друзей в основном проводились в квартире режиссера "Мосфильма" Льва Кочаряна. Именно Кочарян, по воспоминаниям Высоцкого, первым нажал на клавишу "запись" в магнитофоне. "Тогда никто не обратил на это внимания, ни один человек не думал, что из этого получится дальше. Но случилось так, что кто-то это услышал, захотел переписать — и началось вот такое, что ли, триумфальное шествие этих пленок повсюду, повсюду, повсюду по Союзу", — вспоминал актер.

Бабины и кассеты пошли по рукам, они переписывались по сто раз, качество записей оставляло желать лучшего, но любовь к исполнителю была воистину всенародной, несмотря на полное отсутствие его имени в медиа-пространстве, как бы выразились сейчас. В СССР по Центральному телевидению при жизни не было показано ни одного его концертного выступления или интервью.

Всего при жизни поэта в СССР было выпущено 7 пластинок-миньонов. Единственный диск-"гигант" "Владимир Высоцкий поёт свои песни" был записан в Болгарии совместно с фирмой "Балкантон" на экспорт, в СССР он не продавался, но на обложке значилось: "Made in USSR".

Творчество поэта отличала такая искренность и правдивость, что на фоне официального советского искусства оно воспринималось как глоток свежего воздуха. Высоцкого-актера мало кто видел на сцене, да и в кино — до выхода фильма "Место встречи изменить нельзя", но его надрывный голос знали все.

"Я со своим голосом ничего не делаю, потому что у меня голос всегда был такой. Я даже был когда вот таким маленьким пацаном и читал стихи каким-то взрослым людям, они говорили: "Надо же какой маленький, а как пьет!" То есть у меня всегда был такой голос — как раньше говорили, "пропитой", а теперь из уважения говорят — "с трещиной", — рассказывал Высоцкий в интервью.

Высоцкого называли бардом, как и всех остальных исполнителей авторской песни, но сам он себя к этому песенному жанру не относил. "Я никогда себя не считал никаким ни "бардом", ни "менестрелем"… Я никогда не принимал участия ни в каких вечерах этих, которые организовывались", — подчеркивал поэт.

"Таганка", славься! Смейся! Плачь! Кричи!

Высоцкий не сразу решил стать профессиональным актером: после школы он попробовал освоить профессию в инженерно-строительном институте, но корпел над чертежами недолго – уже через полгода бросил учебу и начал готовиться к поступлению в школу-студию МХАТ. Там его театральная жизнь началась с роли Порфирия Петровича в учебном этюде по "Преступлению и наказанию" Достоевского. Позднее, по распределению Высоцкий попал в театр имени Пушкина, но вскоре заскучал и ушел. Со следующего места работы – Театра миниатюр – его уволили за полное отсутствие чувства юмора.

Удача улыбнулась Высоцкому в 1965 году, когда он пришел устраиваться на работу в недавно образованный Театр на Таганке: худрук коллектива Юрий Любимов позволил молодому артисту исполнить песню собственного сочинения и понял, что такой талант отпускать нельзя. Свои главные роли Высоцкий воплотил именно на этой сцене. Он высоко ценил ту свободу, которую дарил ему режиссер, и с восторгом принимал его новаторские идеи.

"Мне страшно повезло, что я попал сразу в театр к Любимову. Потому что он моментально стал использовать мои песни, чтобы они звучали в спектаклях. Очень поддерживал, чтобы я пел на разных вечерах, приглашал просто к себе, чтобы меня слушали его друзья — писатели, поэты, художники и так далее, и он всегда хотел, чтобы я пел, пел, пел", — вспоминал артист.

Высоцкий дебютировал с ролью Второго Бога в спектакле "Добрый человек из Сезуана", за ней последовали драгунский капитан в "Герое нашего времени", матрос в "Десяти днях, которые потрясли мир" и полюбившиеся зрителям Галилей и Гамлет, которых сам актер назвал лучшими в карьере.

"Жизнь Галилея" по пьесе известного немецкого драматурга Бертольда Брехта в Театре на Таганке играли без лишних изысков: никаких декораций в духе времени, никакого грима для исполнителя главной роли, которому в свои 28 предстояло прожить три десятилетия своего героя. Высоцкий вспоминал, что в этом спектакле, новаторском, с двумя финалами и двумя совершенно разными подачами, впервые выступил в драматическом амплуа. Он бесстрашно включился в этот эксперимент, получив высокую оценку критиков, которые отмечали необыкновенную силу его характера.

Спустя пять лет Высоцкий представил на сцене Гамлета. Пьесу Шекспира он считал гениальной, а потому очень волновался, как публика воспримет эту роль. Он сделал Гамлета современным – волевым, мужественным человеком, который видит подлость в мире, но не может ее исправить. Каждый раз он играл как в последний, с надрывом, чтобы взволновать присутствующих в зале людей по-настоящему.

"Вероятно, ему хотелось назначить меня на роль из-за того, что он хотел не приблизить к современности, а просто чтобы была очень знакомая фигура, чтобы был человек, который не только будет играть роль Гамлета, но еще будет вносить своей личностью, что ли, своей фигурой что-то, чего он даже не будет ставить", — говорил актер.

В жизни все без изменений, а в кино — то бог, то вор

Еще студентом актерского отделения Школы-студии МХАТ Высоцкий начал играть в кино, однако все его роли были незначительными и эпизодическими. Известность пришла к актеру только в 1967 году после выхода картины "Вертикаль", которую сняли, как тогда выразился Высоцкий в письме своей жене Люсе Абрамовой, "неопытные режиссеры, но приятные ребята Дуров и Говорухин". Актер сыграл радиста Володю. Однако популярность среди зрителей была завоевана, прежде всего, благодаря песням, которые он написал и исполнил в фильме. "Фильм про альпинистов, плохой сценарий, но можно много песен, сейчас стараюсь что-то вымучить", — писал Высоцкий.

Еще во время съемок в "Вертикали" актеру предложили сняться в новом фильме Киры Муратовой. "Хороший режиссер, хороший сценарий, хорошая роль, главная и опять в бороде (фотография оттуда), сделали кинопробу, дали за нее денег. Посмотрели: хорошо я сыграл, хорошо выглядел, хорошо говорили (ударение следует делать на слове хорошо). Но это вряд ли выйдет по срокам, а жаль", — переживал Высоцкий, и, как потом оказалось, зря. Ему удалось сняться в фильме "Короткие встречи" в роли геолога Максима и написать для картины несколько песен.

Получить роли в кино Высоцкому удавалось очень редко, и даже не из-за проблем с алкоголем или занятостью в театре, а из-за непростых отношений с Государственным комитетом по кинематографии, который занимался производством фильмов и цензурой. Утвердить кого-либо на роль без согласия Госкино было невозможно, а там у Высоцкого была незавидная репутация из-за его песен.

Тем не менее, в шестидесятые годы актер снялся в таких картинах, как "Интервенция", "Служили два товарища", "Ильф и Петров". Однако вся страна знает его, прежде всего, по роли Глеба Жеглова в фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" Как вспоминает режиссер, Высоцкий сам принес ему книгу братьев Вайнеров "Эра милосердия" и сказал, что ее можно экранизировать. Говорухину книга понравилась, а в роли Жеглова он видел только Высоцкого.

Хотя в первый же день съемок все могло сорваться. Осознав, какой огромный объем работы ему предстоит, актер подошел к Говорухину и сказал, что не может тратить год жизни на фильм, так как чувствовал, что ему недолго осталось, но режиссер был тверд. "Я понимал, что картина все равно была бы, пусть даже с другим актером, но все-таки убедил Высоцкого остаться, пообещав отпускать его почаще во время съемок. Как много потеряли бы зрители, если бы я сдался в этот вечер", — рассказывает Говорухин.

В итоге картину посмотрели миллионы советских зрителей, однако никакими наградами ее не удостоили. Только в 1987 году, через семь лет после смерти Высоцкого, ему была присуждена Государственная премия СССР за создание образа капитана Жеглова.