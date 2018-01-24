Путин предложил организовать молодежный фестиваль авторской песни

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил организовать в России молодежный фестиваль авторской песни и обещал финансово поддержать такое начинание.
"У нас в стране нет конкурса (для молодежи – ред.), можно было бы его организовать и использовать ваши (музея – ред.) возможности", — заметил Путин.
"А я бы со своей стороны мог бы это отфинансировать с помощью гранта", — добавил он.
"Хорошая идея, молодым ребятам, которые занимаются авторской песней, это будет возможность заявить о себе", — сказал Никита Высоцкий. По его мнению, такое предложение особенно хорошо в год 80-летия Владимира Высоцкого.