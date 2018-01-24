Путин предложил организовать молодежный фестиваль авторской песни

Президент РФ Владимир Путин и директор музея Никита Высоцкий во время посещения культурного центра-музея Дом Высоцкого на Таганке. 24 января 2018

Президент РФ Владимир Путин и директор музея Никита Высоцкий во время посещения культурного центра-музея Дом Высоцкого на Таганке. 24 января 2018

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил организовать в России молодежный фестиваль авторской песни и обещал финансово поддержать такое начинание.

Глава государства побывал в доме Высоцкого на Таганке. Во время беседы с директором музея Никитой Высоцким речь зашла о планах развития музея, в том числе о создании зала, где, по словам сына поэта, "песня станет экспонатом".

"У нас в стране нет конкурса (для молодежи – ред.), можно было бы его организовать и использовать ваши (музея – ред.) возможности", — заметил Путин.

"А я бы со своей стороны мог бы это отфинансировать с помощью гранта", — добавил он.

"Хорошая идея, молодым ребятам, которые занимаются авторской песней, это будет возможность заявить о себе", — сказал Никита Высоцкий. По его мнению, такое предложение особенно хорошо в год 80-летия Владимира Высоцкого.