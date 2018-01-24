Олег Табаков остается в больнице, сообщили в приемном отделении

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков остается в Первой градской больнице имени Пирогова, сообщили РИА Новости в приемном отделении больницы.

"Да, находится, больше ничего не можем сообщить", — сообщила собеседница агентства.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Табакова снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год. Его состояние оценивается как тяжелое, и врачи дают отрицательный прогноз относительно выздоровления артиста. По информации СМИ, врачи подтвердили, что родственники Табакова приглашали в больницу священнослужителя.

О госпитализации 82-летнего Табакова стало известно в конце ноября. В справочной службе Первой градской больницы РИА Новости сообщали, что актер был госпитализирован в отделение реанимации. Позднее в пресс-службе Московского театра Олега Табакова заявили, что состояние здоровья артиста "стабильное без изменений". В начале января заммэра Москвы Леонид Печатников подтвердил, что Табаков находится под контролем врачей и речь о выписке пока не идет.