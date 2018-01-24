Путин поздравил Башмета с 65-летием и отметил многогранность его таланта

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя и главного дирижёра Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрия Башмета с 65-летием и отметил многогранность его таланта, сообщается на сайте Кремля.

Вас знают как выдающегося исполнителя и дирижёра, яркого, неординарного, увлечённого человека. Многогранность Вашего таланта раскрылась и в других важных начинаниях – Вы уделяете огромное внимание поддержке молодых дарований, активно воплощаете в жизнь востребованные творческие, просветительские инициативы. Искренне заботитесь о сохранении великих традиций отечественного искусства", — говорится в поздравлении.

Президент пожелал Башмету здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.