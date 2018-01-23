Мединский объяснил запрет проката "Смерти Сталина"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Министерство культуры обращало внимание прокатчика на неуместность выхода фильма "Смерть Сталина" в канун 75-летия Сталинградской битвы, картина пройдет дополнительную юридическую экспертизу, заявил министр культуры Владимир Мединский.

По словам министра, в ведомство поступали обращения граждан после просмотра британского фильма "Смерть Сталина". Мединский выразил опасения, что россияне, в частности старшего поколения, воспримут картину как "оскорбительную насмешку" над советским прошлым, над страной, победившей нацистскую Германию, а также над советскими солдатами и простыми людьми. Кроме того, особое отвращение у министра в этом контексте вызвала "насмешка над жертвами сталинизма".

По словам Мединского, в России нет цензуры, и Минкультуры не боится критических и нелицеприятных оценок советской истории, но требует сохранения нравственных границ между критическим рассмотрением истории и "глумлением над ней". "В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно. Более того, требовательность, даже категоричность в самооценке — традиция нашей культуры", — подчеркнул министр.

Он заметил, что ведомство указало прокатчику на "крайнюю неуместность" выхода "Смерти Сталина" в канун 75-летия Битвы под Сталинградом.

Однако Мединский указал, что причиной отправки картины на дополнительную экспертизу стали не нормы морали, а закон, на который в своих действиях полагается министерство, и на требования которого указали юристы. "В силу этого министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина" и направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу", — заключил министр.