Пределы свободы: в России запретили "Смерть Сталина"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Минкультуры после шквала критики со стороны политиков, общественников и деятелей культуры отозвало прокатное удостоверение британского фильма "Смерть Сталина", который должен был выйти на экраны в России 25 января.

Перед тем как ведомство приняло это решение, режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, а также другие деятели культуры и политики отправили письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина" для дополнительной юридической экспертизы фильма.

Фильм "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Ранее сообщалось, что кинопрокатчик фильма, компания "Вольга" подтвердила РИА Новости, что 17 января получила прокатное удостоверение на 25 января, никаких претензий со стороны министерства высказано не было.

Письмо против



Деятели культуры и политики отправили письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина". Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко, заместитель председателя комитета ГД по культуре, кинорежиссёр Владимир Бортко, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, режиссер Никита Михалков, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев, актер Александр Галибин, председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук.

В письме отмечается, что 22 января их пригласили на просмотр фильма режиссёра Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина".

"После просмотра у нас сложилось впечатление, что, мало того, что это произведение с очень плохо играющими актерами, небрежными и неправдивыми декорациями, фильм – это еще пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм… Просим вас, уважаемый Владимир Ростиславович, провести дополнительную юридическую экспертизу фильма на предмет соответствия законодательству России и временно отозвать прокатное удостоверение у этой картины", — говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В письме отмечается, что фильм содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности.

Подписавшие письмо также усмотрели в трейлере к фильму "оскорбительное отношение к государственному гимну страны". Кроме того, они также полагают, что выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы является оскорбительным для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".

Ранее председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков сообщил РИА Новости, что никто из посмотревших фильм не высказался в его поддержку.

В свою очередь первый зампред комитета по культуре ГД РФ Елена Драпеко, также подписавшая письмо, заявила журналистам, что "Смерть Сталина" является элементом информационной войны и содержит "элементы нарушения законодательства". Она задалась вопросом, "кто привез этот фильм в Россию, отдублировал его на русский язык и договорился с прокатными сетями, которые согласились его показать".

По её мнению, законодательство не наделяет министерство культуры достаточными возможностями, чтобы предотвратить выход на экраны продукции, "которая подрывает устои российского государства".

Она подчеркнула, что речь не идет о цензуре. "Цензура — это запрещение до, а тут мы усматриваем элементы нарушения законодательства, поэтому просим приостановить действие (прокатного удостоверения)", — пояснила парламентарий.

В КПРФ — за запрет



В КПРФ были более категоричны и сразу предложили запретить показ киноленты. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин разделяет мнение, что картина является частью информационной войны против России.

"Я не очень понимаю, для чего вообще показывать этот фильм, который совершенно четко формирует негативное отношение к прошлому нашей страны… И мотивы этого фильма, и смысловые нагрузки, выход в этом году – это находится в одном этапе информационной войны против России", — сказал Афонин РИА Новости.

Политик считает, что в этом фильме сквозят антисоветизм и русофобия.

"Перенос – это правильно, но я считаю, что вообще в прокат этот фильм не должен выходить в РФ. Я не очень представляю, чтобы в той же Германии или США вышел в широкий прокат российский фильм, говорящий о каких-то исторических моментах… в нашей трактовке", — заключил он.

Ответить комедией



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя эту тему, выступил в своём Telegram-канале с самым оригинальным предложением — вместо запрета фильма снять комедию, высмеивающую недостатки британского общества.

"Почему вместо запрета "Смерти Сталина" не привлечь русских талантливых кинематографистов, чтобы сделать ироничную комедию, которая высмеяла бы ошибки британцев? Например, была наша комедия "Больше Бена", которая жестко высмеяла порядки в британском обществе", — заявил Жириновский.

Он также добавил, что для того чтобы снять подобный фильм, в британской истории можно найти и другие эпизоды.

"Например, исторический крах Британской империи. Огромная сверхдержава превратилась в группу островов. А история с вековым угнетением ирландцев? Или политика Маргарет Тэтчер, которая практически уничтожила угольную промышленность страны и загнала в нищету рабочих Ирландии", — добавил он.

Песков: это прерогатива Минкульта



Еще до того, как стало известно об отзыве прокатного удостоверения фильма, журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, как в Кремле относятся к инициативе Минкульта перенести премьеру фильма на лето из-за 75-летия битвы под Сталинградом.

"Я бы не сказал, что у нас есть какая-то позиция, я, честно говоря, не в курсе этого. В данном случае это абсолютная прерогатива министерства культуры, но чем это вызвано, я сейчас вам не могу сказать: просто не обладаю информацией…. Я не знаю, что это за картина", — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналиста.

Удостоверение отозвано



Минкультуры услышало призывы политиков и общественников: ведомство во вторник отозвало прокатное удостоверение фильма.

"Было направлено уведомление об отзыве прокатного удостоверения "ООО "Вольга фильм" за подписью замминистра культуры Сергея Обрывалина", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в министерстве, основанием для отзыва удостоверения послужил подпункт "д" пункта 20 правил о выдаче прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством РФ. Удостоверение может быть отозвано в случае "выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

Пределы свободы



Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, резюмируя итоги дискуссии, заявила, что обсуждение "Смерти Сталина" показало защитникам свободы творчества ее пределы: она заканчивается там, где начинается посягательство на права других людей.

"Дискуссия о фильме, который никто не видел ("Смерть Сталина"), привела к тому, что защитники свободы творчества наконец-то увидели её пределы. А ведь совсем недавно нынешние критики переживали абсолютно о другом — недопустимости её ограничения", — написала Поклонская на своей странице в социальной сети Вконтакте.

Депутат Госдумы также отметила, что всегда говорила, что эта свобода заканчивается там, где начинается посягательство на права других людей. Поклонская предположила, что существует заинтересованность в свободе определенного "творчества", которая "стала пеленой в глазах нынешних "защитников истории".