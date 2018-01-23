В КПРФ выступили за запрет показа фильма "Смерть Сталина"

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Показ фильма "Смерть Сталина" нужно не только перенести, но и вовсе запретить, считает зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, так как, по его мнению, картина является частью информационной войны против России.

В понедельник председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков заявил, что общественные деятели вместе с общественным советом при Минкультуры направят письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.

"Я не очень понимаю, для чего вообще показывать этот фильм, который совершенно четко формирует негативное отношение к прошлому нашей страны… И мотивы этого фильма, и смысловые нагрузки, выход в этом году – это находится в одном этапе информационной войны против России", — сказал Афонин РИА Новости.

Политик считает, что в этом фильме сквозят антисоветизм и русофобия.

"Перенос – это правильно, но я считаю, что вообще в прокат этот фильм не должен выходить в РФ. Я не очень представляю, чтобы в той же Германии или США вышел в широкий прокат российский фильм, говорящий о каких-то исторических моментах… в нашей трактовке", — заключил он.

Ранее сообщалось, что кинопрокатчик фильма, компания "Вольга" подтвердила РИА Новости, что 17 января получила прокатное удостоверение на 25 января, никаких претензий со стороны министерства высказано не было.