В КПРФ выступили за запрет показа фильма "Смерть Сталина"

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Показ фильма "Смерть Сталина" нужно не только перенести, но и вовсе запретить, считает зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, так как, по его мнению, картина является частью информационной войны против России.
"Я не очень понимаю, для чего вообще показывать этот фильм, который совершенно четко формирует негативное отношение к прошлому нашей страны… И мотивы этого фильма, и смысловые нагрузки, выход в этом году – это находится в одном этапе информационной войны против России", — сказал Афонин РИА Новости.
Политик считает, что в этом фильме сквозят антисоветизм и русофобия.
Ранее сообщалось, что кинопрокатчик фильма, компания "Вольга" подтвердила РИА Новости, что 17 января получила прокатное удостоверение на 25 января, никаких претензий со стороны министерства высказано не было.