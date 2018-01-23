В Кремле не знают о возможном переносе премьеры фильма "Смерть Сталина"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о фильме "Смерть Сталина" и причинах, по которым его премьеру могут перенести на лето, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Картина Армандо Ианнуччи должна выйти в прокат 25 января. Однако председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков заявил, что совет и общественные деятели попросят министра культуры Владимира Мединского приостановить действие прокатного удостоверения для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству. По словам Полякова, эта лента — "фактически идеологическая борьба против нашей страны".

Пескова спросили, как в Кремле относятся к инициативе Минкульта перенести премьеру фильма на лето для того, чтобы прокат не пришелся на 75-летие победы в Сталинградской битве.

"Я бы не сказал, что у нас есть какая-то позиция, я, честно говоря, не в курсе этого. В данном случае это абсолютная прерогатива Министерства культуры, но чем это вызвано, я сейчас вам не могу сказать: просто не обладаю информацией <…>. Я не знаю, что это за картина", — сказал пресс-секретарь.

Ранее кинопрокатчик фильма, компания "Вольга" подтвердила РИА Новости, что 17 января получила прокатное удостоверение на 25 января, никаких претензий Минкультуры не высказывало.