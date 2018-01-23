Один из самых успешных продюсеров Болливуда хотел бы снять фильм о Путине

ДАВОС (Швейцария), 23 янв – РИА Новости. Один из самых успешных режиссеров Болливуда, глава компании Dharma Productions Каран Джохар хотел бы снять фильм о российском президенте Владимире Путине, как в свое время это сделал американский кинорежиссер Оливер Стоун.

"Я уверен, что хорошая история сыграет на любом языке, и я хотел бы иметь возможность сделать что-то подобное", — заявил РИА Новости индийский продюсер и сценарист.

Джохар добавил, что хотел бы снимать собственное кино в России. "Я бы хотел какого-то совместного проекта между Россией и Индией. Вы знаете, что российские зрители всегда давали индийцам много любви. К примеру, Раджу Капуру. И было бы замечательно приехать и поснимать в России. Так что я бы хотел любого сотрудничества и взаимодействия с нашим кино, чтобы мы могли приехать в Россию и сделать что-то замечательное", — отметил он.

Джохар готов снять кино и по классическим произведениям российской литературы.

"Я не читал много русской классики, но хотел бы ее узнать получше. Потому что наша команда ищет сейчас новые истории и новую энергию", — добавил режиссер.