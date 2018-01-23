Умер "отец южноафриканского джаза" Хью Масекела

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Легенда южноафриканского джаза, музыкант Хью Масекела скончался во вторник в возрасте 78 лет, сообщает телеканал eNCA.

Последние десять лет жизни Масекела вел борьбу с раком.

Южноафриканский трубач, кларнетист, композитор и певец прославился в качестве автора песен в поддержку борьбы с апартеидом. Масекела начал карьеру музыканта в коллективе Jazz Epistles в 1950-х годах. В период особенно жесткой политики апартеида и гонений на местных джазовых музыкантов Месекела покинул страну.

Исполнитель много выступал в Великобритании и США, затем вернулся в Африку, где сотрудничал с исполнителями из ЮАР и других стран континента. Он основал международную музыкальную школу в Ботстване и вел благотворительную деятельность у себя на родине.

We will pass, but music is forever. RIP Hugh Masekela https://t.co/8FCbmytfqJ — freshlikeuhhh (@barcitybaby) 23 января 2018 г.

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