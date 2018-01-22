Кобзон рассказал, что встречи с Шаинским дарили надежду и радость

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Встречи с композитором Владимиром Шаинским вызывали радость и внушали надежду, с его песнями хотелось жить, сказал на церемонии прощания с композитором певец Иосиф Кобзон.

Народный артист России Шаинский ушел из жизни ночью 25 декабря 2017 года в больнице американского Сан-Диего на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Родственники приняли решение похоронить известного композитора в Москве, согласно последней его воле. Прощание с музыкантом проходит в понедельник в Московском доме композиторов.

Проститься с Шаинским пришли известные исполнители Лев Лещенко и Иосиф Кобзон, замминистра культуры РФ Александр Журавский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Встречи с ним внушали надежду и радость, так хотелось жить с песнями Шаинского. Наверное, появятся другие композиторы, но такого солнечного, как Владимир Яковлевич, мы уже не найдем. Дети поют его песни и будут петь… Небольшого роста, огромного таланта, он человек, который оставил после себя светлую память. Он сам радовался, когда пел свои песни, и вселял эту радость в нас. Как не хватает сегодня таких композиторов, каким был Владимир Яковлевич, как не хватает таких образов. Спасибо, что мы были сопричастны к его жизни", — сказал Кобзон.

По словам композитора Олега Иванова, Владимир Шаинский был символом жизнерадостности, юмора и огромного жизнелюбия, от его композиций невозможно было не улыбаться.

"Каждая его песня звучала первый раз, а народ воспринимал ее так, как будто уже слышал, она становилась популярной. Его песни всегда хотелось петь. Это изысканно потрясающие, великие мелодии", — сказал Иванов.

Именитого композитора похоронят на Троекуровском кладбище.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году еще в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. За годы творческой деятельности Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей "Трое против Марабука" (1974), мюзиклы "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданного" (1994). Он написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.