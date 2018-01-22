"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" завоевал кинопремию SAG Award

ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" завоевал награду актерской гильдии США SAG Award за лучший актерский состав, 24-ая церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье.

За главную награду ежегодной премии также боролись картины "Прочь", "Леди Берд", "Любовь-Болезнь" и "Ферма "Мадбаунд".

За лучший актерский состав в телевизионном жанре были отмечены сериалы "Вице-президент" (Veep) и "Это мы".

Награду за лучшее исполнение в мини-сериале получили Николь Кидман и Александр Скарсгард за "Большую маленькую ложь". Лучшим актером в драматическом сериале стал Стерлинг К. Браун ("Это мы"), а лучшей актрисой в драматическом сериале стала Клэр Фой ("Корона").

SAG объединяет около 120 тысяч актеров, работающих в США. Премия SAG Award вручается с 1995 года. Победители, которые определяются в 15 номинациях как за роли в кинофильмах, так и телевизионных работы, получают бронзовую статуэтку, изображающую актера, держащего в руке маску.