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Культура

Российский режиссер получил приз кинофестиваля Кустурицы

02:0422.01.2018
(обновлено: 03:36 22.01.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Руслан Братов (слева). Архивное фотоРежиссер Руслан Братов (слева). Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕЛГРАД, 22 янв — РИА Новости. Российский режиссер Руслан Братов получил специальный приз жюри международного кинофестиваля "Кустендорф" в Сербии, передает корреспондент РИА Новости.

Фильм Андрея Звягинцева Нелюбовь
© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева
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Кинофестиваль в культурно-туристическом комплексе "Дрвенград", он же "Мечавник" на Мокрой-Гори на западе Сербии, проводился в 11-й раз с 16 по 21 января. Эмблемой фестиваля стал плакат частично утраченного фильма 1918 года режиссера Никандра Туркина по сценарию поэта Владимира Маяковского о непростой судьбе художника в кино "Закованная фильмой".

В конкурсной программе была представлена 21 короткометражная картина, среди них две ленты молодых российских режиссеров: "Лалай-Балалай" Руслана Братова и "Мария" Григория Коломийцева.

"Специальную награду жюри получает фильм, который непревзойденным способом и с большим юмором идет известным путем в кинематографии, говоря о частом безумии мужественности — "Лалай-Балалай" Руслана Братова", — объявил член жюри режиссер Властимир Судар.

Кадр из фильма Притяжение, реж. Ф.Бондарчук. Архивное фото.
© Фото предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
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Поднявшись на сцену, Братов произнес только одно слово по-сербски — "хвала (спасибо)!".

"Это не первый мой фестиваль, но здесь я впервые, и это замечательное место. И Кустурица! Надеюсь, награда поможет мне в работе над следующим фильмом", — сказал затем Братов агентству.

Первый приз киноконкурса — "Золотое яйцо" — получил фильм "Бонбона" (Bonbone, "Конфета") Ракан Маяси (Rakan Mayasi) про палестинских заключенных в израильской тюрьме.

Среди остальных участников конкурса — начинающие кинематографисты из Китая, Польши, Египта, Израиля, Доминиканской республики и других государств. Все они получили дипломы из рук прославленного режиссера.

Главным гостем "Кустендорфа" на этот раз был итальянский режиссер и сценарист Паоло Соррентино, чей сериал 2016 года "Молодой папа" и полнометражные ленты показывались в залах "Дрвенграда" все дни фестиваля.

Кадр из фильма Движение вверх, 2017
© Фото предоставлено Централ Партнершип
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Еще одним именитым участником стал шведский режиссер Рубен Эстлунд, чей "Квадрат" открывал первый день фестиваля.

Основатель "Кустендорфа" помимо конкурсной программы и ретроспективы выдающихся кинокартин устроил прессе и гостям экскурсию в комплекс Каменград в соседней Боснии и Герцеговине.

Там он рядом с каменным мостом XVI века — объектом под защитой ЮНЕСКО — ранее построил городок в историческом духе романа "Мост на Дрине" нобелевского лауреата Иво Андрича. Кроме того, Кустурица выступил со своей группой No smoking orchestra.

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