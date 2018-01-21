МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Прием заявок на конкурс фильмов о Москве стартует 22 января, победители получат приз мэра российской столицы Сергея Собянина "За создание образа Москвы в киноискусстве", говорится на сайте мэрии.

"Побороться за первые места могут полнометражные и короткометражные фильмы, анимационные картины, телевизионные сериалы, действие которых происходит в современной Москве. Мы хотим чаще видеть столицу на большом экране", — приводит сайт слова руководителя департамента культуры города Москвы Александра Кибовского.

Как сообщается на сайте, москвичи смогут отдать свой голос за понравившуюся ленту через проект "Активный гражданин", где конкурсная комиссия из режиссеров, продюсеров, кураторов фестивалей и журналистов представит свой шорт-лист номинантов. Самые популярные среди горожан фильмы получат дополнительный балл на финальном голосовании, однако победителя все равно определит комиссия.

Общий призовой фонд конкурса составит сто миллионов рублей, победителей объявят во время акции "Ночь кино", которая пройдет в конце августа 2018 года. На конкурс принимаются отечественные и зарубежные картины, снятые за последние пять лет.

В 2017 году лучшим фильмом о Москве была признана кинокартина "Про любовь" режиссера Анны Меликян. Второе место досталось картине Андрея Зайцева "14+", "бронзовую награду" завоевала дилогия Романа Прыгунова "Духless" и "Духless-2". Вручение приза состоялось на закрытии 39-го Московского международного кинофестиваля.