Гильдия продюсеров Америки назвала лучший фильм года

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" (The Shape of Water) стала лучшим фильмом года по версии Гильдии продюсеров Америки. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.
THE SHAPE OF WATER team accepts the PGA Award on behalf of @RealGDT, who cannot be here because his father is ill. Thoughts with him. Congrats to his film. Between this and the best pic Critics’ Choice, it appears to be the best pic Oscar frontrunner. pic.twitter.com/PGfDzw9z7Z— Scott Feinberg (@ScottFeinberg) 21 января 2018 г.
На награду были также номинированы "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Леди Берд" Греты Гервиг, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдона и другие ленты.
I want to thank the PGA for giving us this immense distinction. pic.twitter.com/QZXp0P4r8G— Guillermo del Toro (@RealGDT) 21 января 2018 г.
Ранее дель Торо получил "Золотой глобус" за лучшую режиссуру. Всего на счету картины восемь номинаций и две премии — еще одну статуэтку композитор Александр Депла получил за лучший оригинальный саундтрек.
.@RealGDT, who believes — 'Monsters are our way of making sense of imperfection', has won the 2018 Golden Globe for Best Director for his dark fantasy film, The Shape of Water. #GoldenGlobes #Globes75 pic.twitter.com/ui0v1r4QtE— MN Plus | Gold Class (@mnplustv) 8 января 2018 г.