В Кремлевском дворце пройдет концерт звезд балета в честь юбилея Нуреева

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Гала-концерт звезд мирового балета "Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее" пройдет в Государственном Кремлевском дворце 24 марта в честь 80-летия со дня рождения известного танцовщика, сообщила пресс-служба мероприятия.

"В концерте в качестве почетного гостя примет участие друг и ученик Рудольфа, легендарный французский хореограф и танцовщик Шарль Жюд", — говорится в сообщении.

Во время концерта будут показаны редкие документальные кадры из жизни знаменитого артиста, добавили в пресс-службе.

Звезды мужского классического танца, среди которых Семен Чудин (Большой театр России), Вадим Мунтагиров (Ковент-Гарден), Денис Родькин (Большой театр России), Владимир Шкляров (Мариинский театр), Ксандер Париш (Мариинский театр), Якопо Тисси (Большой театр России), Бахтияр Адамжан (Astana Opera), а также их блистательные партнерши покажут знаковые номера, прославившие Нуреева, отмечается в сообщении.

"Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее" — первый концерт нового ежегодного проекта танцовщика и режиссера Андриса Лиепы "Автографы и Имиджи", благодаря которому широкая зрительская аудитория сможет познакомиться с творчеством выдающихся артистов балета XX века, чьи имена вошли в историю.