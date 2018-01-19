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Культура

Выходные в Москве: выставка Хаима Сутина и "Пианистка" Ханеке в кино

14:5719.01.2018
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМолодые люди фотографируются во время снегопада в Москве. Архивное фотоМолодые люди фотографируются во время снегопада в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Выставки художника Хаима Сутина в Пушкинском музее и американского фотографа Дугласа Киркланда в Центре фотографии имени братьев Люмьер, спектакль "Таланты и поклонники" в Театре имени Маяковского и показы фильма "Пианистка" Михаэля Ханеке пройдут в Москве в эти выходные.

Выставки 

Семнадцать мгновений весны. Архивное фото
© РИА Новости / А. Гольцин
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В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина проходит выставка работ французского художника русского происхождения Хаима Сутина — мастера, объединившего в своем творчестве старую европейскую живопись с новым течением в искусстве и невольно ставшего одним из тех, кто связал европейскую и американскую школы живописи. В экспозиции представлено более 60 произведений: картины самого Сутина, работы старых мастеров, оказавших на него влияние, а также произведения современных художников, вдохновленных его полотнами.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет первую в России выставку многократно отмеченного наградами американского фотографа, лектора и автора нескольких книг Дугласа Киркланда. Экспозиция "За кулисами" охватывает всю 60-летнюю карьеру фотографа и фокусируется на самых ярких ее этапах. В Большом зале центра представлены фотографии, раскрывающие закулисье голливудских киносъемок с 1960-х по 2010-е годы, а также культовая серия Мэрилин Монро 1961 года. Специальным проектом внутри выставки станет серия о жизни и работе 79-летней Коко Шанель, созданной Киркландом в Париже в 1962 году по заданию журнала Look. В течение трех недель он неотступно следовал за известным кутюрье, запечатлев подготовку к модному показу, ее повседневные заботы, а также прогулки по Версалю

Театр  

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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В Театре имени Маяковского покажут спектакль "Таланты и поклонники" о природе артистического дара, о счастье, о свободе и бесконечной зависимости – о театре. В спектакле играют Полина Лазарева, Светлана Немоялева, Игорь Костолевский, Виталий Ленский.

"Главная героиня — актриса Негина — находится в центре разворачивающейся вокруг нее истории, в которой остальные герои стремятся также играть ведущую роль. Здесь все таланты. Каждый увлеченно исполняет собственный замысел. Какова логика отдельных сюжетов? Где находятся их исходные точки? Что значит раскрутить интригу и участвовать в ее последствиях? Кто запускает новый круг действия? Театр – собрание героев и событий, круговорот и взаимное обращение целей и самолюбий. Сознавая эту нерадостную правду, в Театре Маяковского тем не менее придерживаются романтических взглядов, основанных на преклонении перед силой и обаянием личности Артиста", — отмечают в театре.

Кино

Надувная свинья над электростанцией Battersea в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Facundo Arrizabalaga
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В выходные в нескольких московских кинотеатрах на большом экране покажут один из самых известных фильмов австрийского кинорежиссера Михаэля Ханеке "Пианистка" с Изабель Юппер в главной роли. По сюжету картины, Эрика Кохут — преподаватель фортепиано в Венской консерватории. В свои сорок с небольшим она живет с матерью, из-под влияния которой она регулярно выскальзывает, сбегая в порнокинотеатры и секс-шопы. Ее сексуальность — синтез болезненного вуайеризма и мазохизма на грани членовредительства. Казалось бы, жизнь проходит мимо Эрики, пока один из ее студентов не проявляет к ней интерес.

Также на этой неделе в кино вышла новая картина мексиканского сказочника Гильермо Дель Торо "Фора воды", действие которой происходит в Америке в начале шестидесятых. Одинокая Лиза в исполнении Салли Хоукинс живет и работает в изоляции в секретной правительственной лаборатории. Однажды туда привозят человека-амфибию из Южной Америки, и Салли заводит с этим загадочным созданием роман.

Также в фильме снялись Октавия Спенсер, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс и Майкл Стулбарг. Творение дель Торо завоевало Золотого льва Венецианского фестиваля в прошлом году.

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